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台灣精品咖啡豆評鑑 王惠美盼推廣彰化咖啡

2019-08-07 14:01中央社 彰化7日電

台灣國產精品咖啡豆評鑑活動今天在彰化市農會登場，來自全台的147件國產精品咖啡豆參加評鑑，彰化縣長王惠美致詞時說，希望利用這個機會，讓彰化咖啡和全台優質咖啡交流。

「2019台灣國產精品咖啡豆評鑑」活動今天起到10日在彰化市農會舉辦，彰化縣長王惠美、彰化市農會理事長林水木與中國國民黨籍彰化縣議員張翰天等人參加開幕式。

王惠美致詞時說，為期4天的評鑑將選出全台最好的20件咖啡，她期望透過評鑑讓彰化咖啡和全台最好的咖啡進行經驗交流，提升彰化咖啡的能見度，讓農民有更好的收益。

王惠美表示，彰化縣種植咖啡面積約100多公頃，而且種植在低海拔，喝起來口感不會苦澀，希望大家多多支持彰化咖啡。

彰化市農會說，今年咖啡評鑑評審團隊由2名技術評審及15名感官評審組成，其中4名感官評審由公部門推薦名單公開抽籤決定，透過公部門推薦邀請具有烘培、行銷或使用國產咖啡豆之經驗人員擔任感官評審；另外11名感官評審透過公開招募審查選出。

彰化市農會表示，今年有147件國產精品咖啡豆參與評鑑，10日將選出特等獎1名、頭等獎4名、金質獎6名、銀質獎9名，共計20名，11月舉行的台灣國際咖啡節將頒獎表揚，同時行銷臺灣國產精品咖啡豆。

咖啡王惠美
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