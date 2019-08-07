1萬8千人一起祈福 中部全國供佛齋僧大會11日彰化登場

2019-08-07 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



「108年中部全國供佛齋僧大會」訂8月11日在彰化縣立體育館舉行，邀請到慧律長老及果清長老到場，預計當日法師、信眾及義工與會人員將超過1萬8000人一起來祈福，主辦的彰化縣供佛齋僧護持功德會歡迎民眾參加。

主辦單位今天上午在縣府新聞處前咖啡藝廊舉行記者會，出席的縣長王惠美表示，農曆7月也是吉祥月、孝親月，全國供佛齋僧大會的緣由起於目犍連救母，供佛齋僧大會活動邁向第29年，近年來都在彰化縣辦理，彰化縣有風無颱、有雨無災，民眾生活安和樂利，期望透過活動發揮正能量，「弘揚孝道、淨化人心」，共同祈求國泰民安、風調雨順，歡迎四方信眾齊聚祈福，同沐法喜。

彰化縣供佛齋僧護持功德會總幹事林國華表示，感謝縣府多年來支持並重視供佛齋僧的活動，歡迎民眾參與供佛齋僧大會，可以替自己、家庭、國家祈福，期望彰化縣能夠在法會的庇佑下，國泰民安，縣政順利，同時讓發揮正能量，讓大地眾生都更加良善，社會更加和諧。

釋淨旭法師說，法會特色有免費恭設長生祿位、往生蓮位，並為現世或過往的父母及六親眷屬消災。