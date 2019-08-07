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偏鄉國中科展奪冠 學生烘碗機當無菌台 壓力鍋成滅菌鍋

2019-08-07 09:02聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉北梅國中學生蕭仲凱、蕭仁豪和周雋宸，從縣內近年疣胸琉璃蟻肆虐的生活經驗出發，研究「蟲生真菌」殺蟻，在全國中小學科展「生活與應用科學（二）民生與環保」奪冠，風光獲獎背後，研究過程卻十分克難，辦公室即實驗室，更因缺儀器，竟以家用壓力鍋充當高壓滅菌鍋，拿烘碗機當無菌操作台，用簡單設備做科學，累積出豐碩成果。

北梅國中指出，近年南投縣入夏疣胸琉璃蟻大爆發」國三生蕭仁豪說，起初想找出不傷害環境、又能驅趕蟻群的方方法，觀察時發現死後的疣胸琉璃蟻身上竟長菌，進而研究確認寄生真菌是致死關鍵，因此自製馬鈴薯培養基、學習菌種純化，並從蟻體上取菌培養。

但北梅國中校內不到百人、位居郊區，教學資源有限，除基本顯微鏡幾乎沒有其他實驗器材，更別遑論動輒萬元，甚至10幾萬元的高檔儀器，但克難有克難的做法，校內師生利用原理類似的小家電來玩科學、做實驗。

「壓力鍋是集點跟超市兌換的」，北梅國中主任許碧蕙說，校內經費有限，採購也得符合經費項目，在買不起、不能買的狀況下，師生自力救濟，師生合力湊出日常消費的集點，兌換壓力鍋來充當高壓滅菌鍋，今年也想辦法買烘碗機營，造無菌操作環境。

學生們的實驗室則是用辦公室隔出來的，學生蕭仲凱說，校內老師不多，實驗時得有老師陪同，教師辦公室成了最好的實驗室，不僅隨時有人可以問，辦公室內還有冰箱，多少可以支應實驗時須冷藏存放的素材。

北梅國中校長張文嘉提到，偏鄉校除硬體設施缺，師資專業也難免不足，北梅很幸運，因彰師大生物系教授林忠毅從10多年前就開始率團隊輔導校內學生做實驗，奠定科學基礎，因此連5年在縣科展奪冠，且有3年入選全國科展。

南投縣國姓鄉北梅國中學生以「蟲生真菌」殺疣胸琉璃蟻研究，在今年的全國中小學科展奪...
南投縣國姓鄉北梅國中學生以「蟲生真菌」殺疣胸琉璃蟻研究，在今年的全國中小學科展奪冠。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿烘碗機當無菌操作...
南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿烘碗機當無菌操作台。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺、師資少，拿辦公室當...
南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺、師資少，拿辦公室當實驗室。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿家用壓力鍋充當高...
南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿家用壓力鍋充當高壓滅菌鍋。記者賴香珊／攝影
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