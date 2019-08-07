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大里康橋街頭藝人屢被檢舉 文化局：適合演出

2019-08-07 08:09聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

大里康橋河域是知名景點，在地人喜愛的遊憩地點。圖/李天生提供
大里康橋河域是知名景點，在地人喜愛的遊憩地點。圖/李天生提供
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台中市大里康橋水岸公園是在地知名的休憩景點，尤其街頭藝人演出，打造異國風光。如果藝人演出屢遭檢舉製造噪音，表演者向議員李天生陳情，主管單位第三河川局與台中市環保局現勘，初步同意開放演出。

台中大里的興大康橋水岸公園，旱溪從國光橋到積善橋兩側邊坡綠美化，吸引不少人來休閒運動、釣魚。晚上景觀橋有漂亮的燈光秀，草坪時有街頭藝人演奏表演，冬有落羽松、夏有阿勃勒步道，散步賞景宜人。

不過，有街頭藝人向議員李天生陳情，指康橋河域不准街頭藝人演出，屢遭檢舉，環保局人員多次取締制止，衝突不斷。李天生説，強調，已向管理機關水利署第三河川局反映，爭取開放。

市府文化局表演藝術科長蕭靜萍說，依「台中市街頭藝人藝文活動實施要點」規定，街頭藝人從事藝文活動場所，需管理機關同意，並由文化局辦理公告，旱溪康橋屬於水利署轄管，文化局認為康橋河域適合街頭藝人演出。

三河局與環保局勘查後，三河局初步同意街頭藝人在康橋河域演奏，將進一步確認。

環保局解說，經常接獲民眾檢舉，康橋街頭藝人表演製造噪音，妨礙住家安寧，依規定派員前往執行取締，不過都是勸導停止演出，盡量避免開單罰處。

永隆里長林士元表示，據了解有極少數住家經常檢舉。在地居民表示，不能因為一兩人反對，就取消康橋的特色。

李天生強調，大里康橋是台中市著名的地標，吸引不少民眾前往遊憩休閒，平時就有機關在此舉辦各項活動，當然更適合街頭藝人演出，提升民眾休閒生活品質。

如街頭藝人演出，音量不得超標，另須遵守上午10點到晚上10點。

街頭藝人台中市文化局
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