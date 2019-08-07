八卦山天空步道光雕銀河 有望浪漫延續到中秋

2019-08-07 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



八卦山「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」，格外繽紛浪漫，連日來讓天空步道再度飆出人氣。照片／彰化市公所提供 分享 facebook 彰化八卦山天空步道成功打造光雕銀河，浪漫美景每天入夜後都吸引大批人潮而爆紅，彰化市公所原計畫光雕美景延續到8月底，卻苦無經費，今天獲得幸福企業全拓企業董事長吳崇讓慨然捐贈50萬元，經費有了著落，市長林世賢還表示，研議將光雕再延長到中秋節，民眾欣賞明月時，徜徉銀河光雕，讓浪漫延續。

彰化市公所在7月27日七夕情人節前夕，舉辦「卦山夕照幸福鵲橋」未婚聯誼活動，在活動前將1公里長的八卦山天空步道，委請廠商設計，打造燈光創作藝術元素，妝點出一條美麗「光雕銀河」，呈現七夕情人節的鵲橋意境，絢麗無比。

7月21日晚間光雕銀河試點燈後，鵲橋上的光雕美景讓人驚豔不已，造成大轟動，每天入夜後，吸引大批人潮，活動結束後，仍未中斷，周邊甚至交通壅塞，讓沈寂已久的天空步道重現人潮，市公所計畫將光雕延續到8月底，好讓各地遊客欣賞光雕美景，但卻苦無經費。

全拓企業董事長吳崇讓得知後，昨捐贈50萬元，協助讓幸福鵲橋活動繼續辦下去。吳崇讓表示，他也曾是彰化市民，因此拋磚引玉挹注，表達全拓工業公司支持市政和回饋市民的心意。