邵族傳統領域爭議 南投促中央修法

2019-08-06 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投報導



原民會將魚池鄉畫設為邵族傳統領域引發反彈，9月重新開會討論，議會要求縣府、魚池鄉公所充分表達地方意見，以免造成邵族和鄉鎮對立。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院訴願會決議撤銷原民會的邵族傳統領域公告，為此邵族民族會議向台北高等行政法院提訴訟，要求撤銷訴願會決議，邵族傳統領域爭議不斷；南投縣議會昨開議，議長何勝豐與多名議員要求縣府釐清爭議，不可任由各方擴大解釋造成更多誤解和對立，並兼顧魚池鄉民和邵族立場與權益。

南投縣長林明溱說，原民會公告邵族傳統領域涵蓋魚池鄉，引發魚池、南投縣民反彈，希望原民會更明確修正相關辦法；如要畫傳統領域，原民會應全國一致公告，個別畫設只會引發糾紛，造成地方政府困擾。

南投縣原民局長史強說，邵族傳統領域公告引發爭議，公所和縣府已向行政院提訴願，訴願審議委員會今年1月審議後撤銷，但邵族人也向台北高等行政法院提訴訟，要撤銷訴願會決議，9月初將召開辯論庭。

原民局表示，魚池鄉人口1萬5868人，原民會核定邵族294人；魚池鄉縣有土地211筆、約27萬8715平方公尺，其中與邵族較密切的水社段公有土地為65筆，以部落周邊公有土地畫為傳統領域較合理。

原住民縣議員廖文賢說，傳統領域畫設是否包括私人土地，希望原民會釐清，否則引發糾紛；邵族縣議員石慶龍表示，民國70多年縣府在魚池辦都會計畫時族人權益受損，希望民眾不要擴大解釋指畫設傳統領域就影響一般人權益。

原民局說，依原基法21條規定，畫傳統領域對公有土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意，對公有土地形同使用管制；縣府立場不反對傳統領域畫設，但應符合行政程序。