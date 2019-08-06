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可能違法！鳥嘴潭工期9年縮為4年 投縣環局喊停

2019-08-06 22:42聯合報 記者江良誠賴香珊趙容萱吳姿賢／連線報導

南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖完竣後，每日可供應彰化21萬噸和草屯4萬噸用水。 圖...
南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖完竣後，每日可供應彰化21萬噸和草屯4萬噸用水。 圖／聯合報系資料照片
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重啟環評？環署：須審議當初環評規定

烏溪鳥嘴潭人工湖計畫8月中旬將開始管線、道路等基礎工程施工，但南投縣環保局發現工程竟縮減為4年，與環評委員要求施工期限9年以減少揚塵不同，可能違反環評法，行文環保署裁決，同時請水利署中區水資源局停止施工，否則將依空汙法開罰。環保署表示，是否要重啟環評必須檢視當初環評說明書規定，已收到南投縣府的公文，但還必須詳細審議，才能回覆。

中水局副局長陳建成說，鳥嘴潭工程雖有變更，但會依據當初環境評估施工，每日砂石車趟次和空汙量都不會超出標準，同時向環保署提出環境影響評估案變更差異，有把握空品和砂石車趟次都符合環評標準，不會造成空氣或環境品質惡化。

蘇揆一句話… 民眾質疑推翻環評

行政院長蘇貞昌4月下旬視察烏溪鳥嘴潭人工湖計畫，強調開發牽涉到人民應從寬、從優、從速，希望能趕在4年內提前完工，引起南投民眾質疑。民眾表示，鳥嘴潭工程原本環評要9年完工，怎麼因為蘇院長一句話，工期就大幅縮短為4年。推翻環評委員評估，可能對草屯、國姓、埔里等烏溪沿線鄉鎮空氣和交通等衝擊。

南投縣環保局表示，鳥嘴潭計畫核定為9年，施工階段為6年，如縮短工期就需重新環評或做差異影響評估。科長鐘裕達說，水資局原訂8月中旬開始湖區管線、道路等基礎工程，並繳納空氣汙染防制費。但沒看到中水局的改善計畫，因此無法同意動工，並在7月24日行文給環保署，但至今沒有答覆。

環保局指出，埔里為盆地，髒空氣順著烏溪河谷到埔里後沉滯，是空氣惡化主因。鳥嘴潭計畫雖然有急迫性及必要性，但環評委員仍嚴格要求，以分區開挖、分期供水進行，減輕工程所造成的環境汙染。

草屯鎮陳姓鎮民說，南投縣這幾年空氣品質很差，鳥嘴潭工程如果縮短，每天的砂石車數量勢必大增，揚塵汙染也會更嚴重，恐影響居民健康，希望政府改善中部地區水質前，不要先造成空氣品質惡化。

環評環保署埔里
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