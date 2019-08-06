18年如一日 85歲羅昌模父親節前夕當快樂志工

2019-08-06 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



18年如一日，85歲羅昌模今天又和女兒羅芳玲一起來到彰化縣慈濟員林資源回收保站，跟著一群志工有說有笑地忙著將回收資源分類；羅芳玲說，後天就是父親節，陪伴父親一起動手愛護環境和地球，讓父親保持身心健康，歡喜加法喜的過著不一樣父親節。

羅昌模年輕時在員林市中山路的彰化農田水利會附近經營一家小型飼料廠，育有2男2女。他說，每年父親節都很感恩，能夠和女兒一起當志工，是人生最快樂的事，也為社會付出一點心力。

羅昌模身體仍非常硬朗，耳聰目明，經常騎著腳踏車沿著回收寶特瓶，「民國81年間偶然的機會，我在朋友家裡看到慈濟月刊，應該是因緣俱足，開始跟慈濟志工接觸。」他說，有一天參加慈濟列車到花蓮參訪精舍，與證嚴法師雖然只是短暫的接觸，腦海裡留下深刻的印象。

他說，回到員林後常想起證嚴法師的「大愛」理念，直到民國91年間他體會到做人要懂得回饋社會的道理，決定加入慈濟環保志工，從此讓自己的人生有了很大的改變，「在這裡認識很多無私奉獻的師兄師姊，也感受到人生最實在的快樂。」。

羅昌模加入環保志工可不是五分鐘熱度，接受培訓後全心全力投入資源回收工作，還先後擔任6年的慈濟協力隊長、3年的互愛隊長，慈濟志工都尊稱他一聲「羅爸」；他不但凡事身體力行，還經常騎著腳踏車到志工家裡傳達隊訓與勤務，讓每個志工隊員都非常感心。

羅昌模也找老伴羅李玉女、美術老師退休的女兒羅芳玲一起加入員林慈濟志工大家庭，5年前羅李玉女辭世，晚年喪偶，羅昌模每天與女兒到慈濟員林聯絡處，與志工一起動手做環保的忙碌中，度過那段哀傷的日子。

羅昌模除分著資源回收，也成為周邊血幹細胞宣導志工慈濟志工劉桂梅說，7月21日慈濟骨髓幹細胞中心在彰化靜思堂舉辦「關懷小組國際認證教育訓練研習」課程，在出席的252位學員中，羅昌模是最高齡的志工，他用心上課學習的精神，感動所有志工。