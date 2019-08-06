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4個爸爸創「父初餃子」賣水餃 捐款專用台中做公益

2019-08-06 18:03聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中在地經營20年的二呆飯糰推出新品牌「父初餃子」，品牌執行長洪宗義（右一）說，...
台中在地經營20年的二呆飯糰推出新品牌「父初餃子」，品牌執行長洪宗義（右一）說，未來每賣出一盒水餃就捐3元給台中市社會局做公益。記者喻文玟／攝影
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台中在地經營20年的二呆飯糰推出新品牌「父初餃子」，未來每賣出一盒水餃就捐3元給台中市社會局做公益。品牌執行長洪宗義說，「父初餃子」的初心來自4個爸爸的愛，他和醫師、設計師、機械企業家3個好友一起成立品牌，「父初餃子」最特別是全手工水餃，台灣水餃第一榮獲國際A.A.三星無添加認證，每一顆餃子不添加蒜、麻油、醬油、酒，純食材的口感，兼顧美味與品質，也要讓愛分享出去。

洪宗義說，他們4個好友都愛小孩，平均年齡50歲，都生3個孩子以上，各自事業有成，希望拋磚引玉做公益，8月底前還舉辦父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽，每收回一份著色作品，父初餃子也捐贈3元。

「父初餃子」水餃並不便宜，每顆9元，但主打純手工、非機械化生產、梨山高麗菜、優質食材，每顆成本就要4.8元，每盒20顆賣190元，目前品牌成立1個月以來已賣出2000盒，等於捐出6000元給台中市社會局，未來會持續無期限。

洪宗義說，他們是愛孩子的一群爸爸，都是台中人，想把愛留在台中，所以未來將與社會局長期合作，專款專用給幼兒、老人，幫助個人或弱勢單位。目前「父初餃子」販售以網路為主，以及二呆飯團門市，活動可至「父初餃子」官方粉絲頁https://www.falove.co/查詢，或電話：（04）23721179。

台中在地經營20年的二呆飯糰推出新品牌「父初餃子」，未來每賣出一盒水餃就捐3元給...
台中在地經營20年的二呆飯糰推出新品牌「父初餃子」，未來每賣出一盒水餃就捐3元給台中市社會局做公益，8月底前還有公益著色比賽，畫一張也捐3元。記者喻文玟／攝影
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