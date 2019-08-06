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中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復

2019-08-06 17:52聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

紙風車劇團台中演出掀波，台中市長盧秀燕今早公開致歉，要求市府團隊溝通誤會。台中市文化局長張大春今下午拜會紙風車執行長李永豐，轉達盧秀燕的歉意，不過原訂周末的2場演出，因為颱風逼近恐難無法恢復。

紙風車劇團原訂10、11日在豐原區南陽國小、西屯區永安國小公益演出，紙風車前天在臉書發文，「紙風車的色彩遭質疑，不願被糟蹋、侮辱」，劇團受訪也提到「有長官在刁難」，周末2場演出將取消，未來公益演出跳過台中。

盧秀燕昨已在臉書致歉，近來鮮少針對時事發言的盧秀燕，今早特地受訪公開致歉。盧秀燕說，紙風車申辦過程造成誤會，「我們服務不夠好，一定我們有錯要道歉」，台中市不可能打壓紙風車，文化局已敲定11月邀紙風車到台中演出，她要求教育局協助紙風車到台中演出。

副市長楊瓊瓔要求文化局長張大春，代為與紙風車聯繫。張大春說，他今下午已與李永豐見面，誠懇表達台中市對紙風車的歡迎，也表達市長與教育局的歉意，溝通彼此的誤會。

張大春表示，與紙風車溝通的結果，周末原定的2場演出，因為颱風逼近，加上劇團需要前置作業，恢復表演的可能性不高；不過劇團對他說，未來公益演出會把台中列入考慮。

紙風車劇團台中演出掀波，台中市文化局長張大春今下午派會紙風車執行長李永豐，轉達盧...
紙風車劇團台中演出掀波，台中市文化局長張大春今下午派會紙風車執行長李永豐，轉達盧秀燕的歉意，不過原訂周末的2場演出，因為颱風逼近恐難無法恢復。圖／報系資料照片
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