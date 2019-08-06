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邵族傳領公有地開發 林明溱盼規範部落同意範疇

2019-08-06 17:14中央社 南投縣6日電

邵族傳統領域公告遭行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷，邵族人提告行政院，爭議未歇。南投縣長林明溱今天說，希望原民會釐清公有土地開發規範，明確規範出須經部落同意的範疇。

原住民族委員會去年公告劃設邵族傳統領域，南投縣政府、魚池鄉公所不滿而提出訴願，行政院訴願審議委員會審議後，認為諮商會議未邀集全部公有土地管理機關、原民會也未就南投縣政府所提爭議再會商等理由，在今年1月18日依訴願法第81條，決定原處分撤銷。

南投縣議會今天召開臨時會，多名議員希望縣府釐清爭議，不可任由各方擴大解釋，以免造成更多誤解和對立，應兼顧魚池鄉民、邵族立場與權益，共創雙贏。

南投縣長林明溱說，若要劃設傳統領域，原民會應全國一致公告，否則個別劃設只會不斷引發糾紛，造成地方政府及公所困擾；也希望原民會能釐清各種公有土地開發案件規範、修改相關施行辦法，明確規範須經部落同意的範疇，以免造成更多爭議。

南投縣政府原住民族行政局表示，魚池鄉人口約1萬5868人，鄉內縣有土地共211筆，面積約27萬8715平方公尺，其中與邵族部落生活區地理位置較密切的水社段公有土地為65筆，若以部落土地周邊公有土地劃為範圍才較合理。

原民局表示，將魚池鄉內公有地都納入邵族傳統領域不符比例原則，因為依原住民族基本法第21條規定，魚池鄉內公有土地開發、資源利用、生態保育、學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，對公有土地形同全面性使用管制，政府在魚池鄉公有土地上難有施政作為。

原住民行政院林明溱
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