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西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47聯合報 記者林敬家╱即時報導

交通部公路總局宣布西濱快速公路芳苑到大城路段12月底通車，由於該路段為處低窪處，工程難度高，加上每年停工3個月，以避免影響保育類候鳥大杓鷸到芳苑灘地度冬，如今將完成西濱中部路段最後一哩路，可望打通彰化西南角交通命脈。

西濱快速公路彰化段沿線設置福興、漢寶、王功、芳苑、大城等5處交流道，目前僅剩芳苑到大城路段未通車，南下芳苑交流道下平面走台17線，須等停紅綠燈，影響便利性，目前施工尾聲的芳苑到大城段分為永興到新街路段以及新街到到大城路段兩標，分別在2016年3月及1月動工。

公路總局西濱海公路北區臨時工程處第六工務段長陳文信說，永興至新街路段因部分路線與新街海堤重疊，也緊鄰芳苑居民生活聚落，在施工期須多方與居民溝通，而新街到大城路段因受魚寮溪漲退潮影響，既有排水系統仍導致淹水湧入堤內，施工嚴峻，與地方協調後施作虹吸效應排水，改善淹水以利工程進行。

環保署2008年初審通過西濱快速道路「員林大排到西濱大橋段」，但彰化海岸從芳苑到大城有全台難得的原始泥灘地，生態資源豐富，保育團體多次出面聲援，陳文信說，依照環評承諾，施工期每逢12月到2月包括瀝青混泥土以及下部結構等工程都須暫停，避免干擾大杓鷸過冬，並在芳苑普天宮到鎮海廟附近路段，也首度設置長達1公里「半包覆式隔音牆」隔絕快速公路闢建後的交通噪音，減輕車輛行駛對海堤外潮間帶覓食鳥類的干擾。

陳文信表示，完工後希望提供民眾安全回家的幸福公路，也帶動彰化西南角的生態觀光。公路總局在今年通車日前12月21日舉辦「西濱彰化路段全線通車半程馬拉松」，讓民眾體驗奔跑在西濱快速公路快感，預計通車路跑路線將是西濱全線最靠近海岸線的路段，可遠看夕陽、紅樹林、溼地景觀。

從西濱快速道路望去的夕陽美景。圖／舒康運動協會提供
從西濱快速道路望去的夕陽美景。圖／舒康運動協會提供
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加強型半包覆式隔音牆示意圖。圖／公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段
加強型半包覆式隔音牆示意圖。圖／公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段
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西濱路跑路線可飽覽海岸線美景。圖／舒康運動協會提供
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西濱快速公路淹水噪音
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