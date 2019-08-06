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影／八卦山天空步道會搖晃？彰縣府：結構安全並會管制人數

2019-08-06 15:03聯合報 記者劉明岩╱即時報導

全長１公里的彰化八卦山天空步道，因彰化市公所成功打造光雕銀河再度爆紅，夜裡湧來大批人潮，造成交通阻塞，明天就是情人節，預期會帶來更多人潮，縣議員吳韋達卻接獲民眾反映，指位在最高點的4號～5號入口跨橋有搖晃現象，有安全疑慮，吳韋達今天會同市公所及縣府人員到場勘察，縣府表示會加強人數管制及加派人員到場，維護安全。

天空步道4號、5號入口跨橋，以燈飾裝飾成拱橋，夜裡如閃爍銀河，是很多遊客駐足拍照的景點，這處跨橋也是天空步道的最高點，距地面約15公尺，因此當民眾陳情有搖晃現象時，吳韋達認為茲事體大，緊急前往勘察，並試著扶住欄杆，搖了幾下，確實會有搖晃情形。

吳韋達說，雖然天空步道各區段有標示承載人數上限，像4號及5號入口跨橋限制承載是100人，但明天就是七夕情人節了，難免會有大量民眾聚集，即可能超過乘載上限，因此要求市公所及縣政府城觀處應確認相關設施的結構安全無虞，並做好人數管制，確保安全無虞。

吳韋達同時建議，因天空步道的鋪面空隙稍大，如果婦女穿高跟鞋很容易陷入空隙，建議設置較細密的地墊，且天空步道長達１公里，也應考慮設置緊急按鈴，如果遊客意外或身體不適時，可獲得適時救援。

陪同勘察的彰化縣政府城觀處建設工程科科長謝永宏表示，天空步道採用鋼結構，民眾陳情此一區段，可能是因爲人多彈性位移大，使民眾感到行走時，感到搖晃。其實，天空步道的結構安全經過專業技師簽證，針對各節點有設定人流管制，平常也有人巡查維護，會跟市公所合作加派人員勸導，降低民眾疑慮。

民眾陳情八卦山天空步道4號～5號入口跨橋有搖晃現象，彰化縣議員吳韋達今天會同市公...
民眾陳情八卦山天空步道4號～5號入口跨橋有搖晃現象，彰化縣議員吳韋達今天會同市公所及縣府人員到場勘察，縣府表示會加強人數管制及加派人員到場，維護安全。記者劉明岩／攝影
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民眾陳情八卦山天空步道4號～5號入口跨橋有搖晃現象，縣府表示結構安全無虞，也會加...
民眾陳情八卦山天空步道4號～5號入口跨橋有搖晃現象，縣府表示結構安全無虞，也會加強人數管制 。記者劉明岩／攝影
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民眾陳情八卦山天空步道4號～5號入口跨橋有搖晃現象，彰化縣議員吳韋達今天會同市公...
民眾陳情八卦山天空步道4號～5號入口跨橋有搖晃現象，彰化縣議員吳韋達今天會同市公所及縣府人員到場勘察，縣府表示會加強人數管制及加派人員到場，維護安全。記者劉明岩／攝影
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民眾陳情八卦山天空步道4號～5號入口跨橋有搖晃現象，彰化縣議員吳韋達今天會同市公所及縣府人員到場勘察，縣府表示會加強人數管制及加派人員到場，維護安全。記者劉明岩／攝影
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天空步道情人節
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