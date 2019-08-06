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紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

盧秀燕低姿態道歉，紙風車執行長李永豐卻似乎還在氣。(photo by 台中市政府...
盧秀燕低姿態道歉，紙風車執行長李永豐卻似乎還在氣。(photo by 台中市政府新聞局)
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紙風車劇團自認在洽請台中市教育局掛名協辦公益活動上受到不公待遇，宣稱要取消台中市的所有演出。不過，台中市教育局至今仍不了解，到底哪一點得罪了紙風車？

教育局專門委員郭明洲表示，紙風車在7月中旬以前即洽妥永安國小場地，在過程中並沒有感受到他們的不快；不知為何前兩天紙風車突然對外表示不滿及拒演。台中市府發言人錢怡君表示，市府已全力連絡紙風車，包括她自己和文化局長等都已積極溝通中，希望化解誤會，讓活動能夠繼續舉辦。

修改規定無針對性

郭明洲指出，過去教育局和各社團單位經常掛名協辦，但曾發生執行單位辦理過程不妥善，卻造成參加民眾指責教育局的事件。因此今年初教育局通盤開會討論後決定，除了教育局有參與籌辦或提供補助的活動，其餘單位將不再掛名協辦。這項決定並沒有針對性。

此次紙風車洽請教育局協辦的公文是在6月5日收到，6月中旬教育局即回覆不予協辦。但紙風車同時接洽南陽國小與永安國小。南陽國小因以校方名義掛名協辦，因此免費出借場地；但永安國小則未掛名協辦，另依校方規則收取場租。永安國小校長陳靜姿表示，7月11日紙風車的人員即到學校辦理完成租借手續，也交了場租等費用。

突中止活動很意外

從洽辦完成到前兩天冒出紙風車生氣要跳過台中市的所有演出活動，讓兩所已對外宣布活動內容的國小一時措手不及。錢怡君表示，6日市政會議上，市長盧秀燕除要求文化局長張大春等，要極力將誤會化解外，也希望10日及11日的活動能照常舉行。她說，誤會可能來自於承辦人員希望不要有政治人物掛名協辦，以免影響行政中立。

承辦人員基於提醒之責，卻因此可能造成誤會。錢怡君於前一晚即緊急連絡紙風車執行長李永豐，但李一直未接電話。6日上午張大春雖然連絡到李，希望下午能當面與紙風車及李永豐會談解釋誤會，並希望南陽及永安國小兩場活動能照常辦理，但李回答下午另有其他行程安排，電話隨後即關機。截稿前本報記者撥打李永豐行動電話時也都關機中。

盧秀燕道歉無效

盧秀燕多次強調，台中市府歡迎紙風車都來不及，不會刻意刁難。在洽辦過程中如有造成誤解與不快，服務不好的地方，她願代表市府道歉。她要求教育局與文化局要極力化解誤會，請紙風車能順利到台中演出。

因教育局長楊振昇出國中，文化局長張大春則吃了閉門羹，紙風車副執行長張敏宜在接受媒體採訪時說，盧秀燕願出來道歉雖覺欣慰，但市府聲明並未釐清如何「解開誤會」，暫未排除不再到台中公益演出的決定。

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