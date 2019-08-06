親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲任黨主席！台灣民眾黨允許雙重國籍、不收黨費

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

邵族提行政訴訟劃設傳統領域 縣府：應全國一致公告

2019-08-06 12:41聯合報 記者江良誠╱即時報導

原住民族委員會公告劃設邵族傳統領域，行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷，邵族人不服提起訴訟，南投縣議會今天討論，認為去年劃設傳統領域引起魚池鄉集體反彈，議長何勝豐要求縣政府應充分向法院發表意見，化解傳統領域爭議，確保魚池鄉民和邵族權益，達成雙贏。

原民會去年公告邵族傳統領域，將魚池鄉劃入，導致1萬5000多名魚池鄉民反彈，認為邵族只有268人，卻將全鄉劃入邵族傳統領域不合理，會影響魚池鄉發展。縣政府、魚池鄉公所不滿而提出訴願，行政院訴願審議委員會審議後，認為原民會諮商會議未邀集全部公有土地管理機關、也未就南投縣政府所提爭議再會商等理由，今年1月18日依訴願法第81條，撤銷原處分。邵族人向台北高等行政法院提出訴訟，希望撤銷訴願會決議。

邵族民族議會聲明，邵族傳統領域土地範圍公告，行政院訴願會決定書僅表示「程序不無瑕疵」，但未否定邵族傳統領域土地歷史事實。希望原住民族委員補正，完備後再行公告，落實原住民族基本法。

南投縣議員陳淑惠說，原民會公告魚池鄉為邵族傳統領域後，又將水里、集集等鄉鎮也劃入，幸好當時水里鄉公所便拒絕會議，她認為，這是原民會獨斷決定，造成邵族和其他鄉鎮對立。

原住民縣議員廖文賢說，傳統領域的劃設是否包括私人土地，希望原民會能釐清，否則會引發軒然大波，且原民會僅憑書面審查都沒有清楚規範，只會引發糾紛、對立。

邵族縣議員石慶龍說，民國70多年縣府在魚池鄉辦理都會計畫，造成邵族土地權益受損，這次傳統領域糾葛有歷史淵源。以前交通部開闢道路、開發，都沒有和部落討論。他希望這次重新討論，能解決這些糾紛，也希望民眾不要任意擴大解釋劃設傳統領域就會影響一般人權益。

南投縣原民局長史強說，目前傳統領域公告造成爭議，縣長林明溱認為，如果要劃設傳統領域，原民會應該全國一致公告，否則個別劃設只會不斷引發糾紛。

原民會將魚池鄉劃設為邵族傳統領域引發魚池鄉、南投縣民反彈，原民會9月將重新開會討...
原民會將魚池鄉劃設為邵族傳統領域引發魚池鄉、南投縣民反彈，原民會9月將重新開會討論，議會要求縣府、魚池鄉公所充分表達地方意見，以免造成邵族和鄉鎮對立。圖／報系資料照片
分享

原住民行政院集集
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

台中月之戀人連續9年每月送愛心 新品蛋糕強調好吃健康

2019-08-06 10:40

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

36座共融公園 台中「美樂地」啟動

2019-08-06 00:30

陳柏惟當「刺客」 顏寬恒謹慎以對

2019-08-06 00:24

彰縣職訓班21人 近半「高年級實習生」

2019-08-06 00:22

新制育兒津貼重新申請排長龍 中市府：配合中央政策

2019-08-06 00:18

埔里微型園區2年招不滿 縣府出擊招商

2019-08-06 00:14

暗空公園啟動 觀星設施加碼改善

2019-08-05 23:43

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

福興鹿港三排水工程 年底完工

2019-08-05 21:52

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

彰化市9月起全面回收落葉做堆肥 日本訪問團今參觀

2019-08-05 18:56

60歲父捐腎救女 父親節前夕女兒道感謝

2019-08-05 17:18

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

中市中山堂老舊承載30年回憶 10月起封館大修8個月

2019-08-05 14:00

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

交通大執法 大甲警方即日起加強火車站前違停取締

2019-08-05 11:34

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

大甲火車站前自行車違停多 警：全省共同問題

2019-08-05 09:20

蚵殼回收利用再升級 用它洗滌蔬果可殺菌去農藥

2019-08-05 07:38

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55

有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55

揚言「演出跳過台中」 綠委：募款找場地讓紙風車來

2019-08-05 17:38

紙風車拒「糟蹋侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

育兒津貼申請區公所大排長龍 家長怨為何要排隊重申請

2019-08-05 16:31

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

民進黨發出輔選令 唯一支持基進黨陳柏惟

2019-08-05 13:41

民進黨、基進合作共推陳柏惟 挑戰顏寬恒

2019-08-05 13:32

陳柏惟拚第2選區立委要當消波塊 顏寬恒：感謝認同

2019-08-05 12:51

陳柏惟戰台中顏家 綠營：高雄人轉身選立委「是怎樣」

2019-08-05 12:31

台中啟動共融公園 兩年改善36座公園無障礙遊戲環境

2019-08-05 11:29

民進黨與台灣基進合推陳柏惟 迎戰台中黑派顏寛恒

2019-08-05 10:39
看更多

熱門文章

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

紙風車拒「糟蹋侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

大湳水上樂園將動工 泳池結束營業民眾嘆時代的眼淚

2019-08-05 16:28

紙風車事件盧秀燕道歉 蔡其昌：這才是我認識的盧市長

2019-08-06 09:09

急買紅毛丹原來是為了她 高樹紅毛丹有愛情故事

2019-08-05 16:44

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

板橋南雅南路口禁轉標誌被擋住 民眾一轉就遭開單

2019-08-06 08:43

獨／弱勢孩童的天堂「銅板樂園」 暑假過完恐將關園

2019-08-05 20:22

有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55

從高雄回來後 陳芳明：發大財城市果然停留在謠言裡

2019-08-05 21:14

影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57

育兒津貼申請區公所大排長龍 家長怨為何要排隊重申請

2019-08-05 16:31

衛福部桃園醫院新屋分院長交接 王偉傑卸任前建樹多

2019-08-05 14:04

外籍師扮觀光客 嘉市8成受測店家英文能力優

2019-08-05 17:08

5星級哺集乳室媽媽驚艷：「我會再回來」

2019-08-05 14:58

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

揚言「演出跳過台中」 綠委：募款找場地讓紙風車來

2019-08-05 17:38

新竹縣最美共讀站 新湖國小「幸福愛閱館」超迷人

2019-08-05 16:14

被批政治變色龍 李永萍反嗆：台聯主席最沒資格罵

2019-08-05 14:57

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

急了！山地立委屏東缺席 部落族人掛布條勸進她

2019-08-05 15:12

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

久聯化工擴廠今環評 居民、議員齊聚門口抗議汙水溢流

2019-08-05 16:25

民進黨發出輔選令 唯一支持基進黨陳柏惟

2019-08-05 13:41

宜蘭情人節試點燈搶先看 親水公園夜景炫麗奪目

2019-08-05 21:21

大稻埕絢爛煙火結束後 綠議員批：操場草皮損壞嚴重

2019-08-05 16:14

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

選汐止立委？王浩宇：最希望黃國昌表態競選連任

2019-08-05 16:08

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

三地門收穫節11日登場 排灣族以美麗文化熱情迎賓

2019-08-05 14:04

台聯盼整合小綠力量 李永萍：台聯能代表綠營？

2019-08-05 14:39

七夕、父親節撿便宜 北市流當品1.13克拉鑽戒市價6折起

2019-08-06 08:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top