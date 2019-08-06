邵族提行政訴訟劃設傳統領域 縣府：應全國一致公告

2019-08-06 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



原住民族委員會公告劃設邵族傳統領域，行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷，邵族人不服提起訴訟，南投縣議會今天討論，認為去年劃設傳統領域引起魚池鄉集體反彈，議長何勝豐要求縣政府應充分向法院發表意見，化解傳統領域爭議，確保魚池鄉民和邵族權益，達成雙贏。

原民會去年公告邵族傳統領域，將魚池鄉劃入，導致1萬5000多名魚池鄉民反彈，認為邵族只有268人，卻將全鄉劃入邵族傳統領域不合理，會影響魚池鄉發展。縣政府、魚池鄉公所不滿而提出訴願，行政院訴願審議委員會審議後，認為原民會諮商會議未邀集全部公有土地管理機關、也未就南投縣政府所提爭議再會商等理由，今年1月18日依訴願法第81條，撤銷原處分。邵族人向台北高等行政法院提出訴訟，希望撤銷訴願會決議。

邵族民族議會聲明，邵族傳統領域土地範圍公告，行政院訴願會決定書僅表示「程序不無瑕疵」，但未否定邵族傳統領域土地歷史事實。希望原住民族委員補正，完備後再行公告，落實原住民族基本法。

南投縣議員陳淑惠說，原民會公告魚池鄉為邵族傳統領域後，又將水里、集集等鄉鎮也劃入，幸好當時水里鄉公所便拒絕會議，她認為，這是原民會獨斷決定，造成邵族和其他鄉鎮對立。

原住民縣議員廖文賢說，傳統領域的劃設是否包括私人土地，希望原民會能釐清，否則會引發軒然大波，且原民會僅憑書面審查都沒有清楚規範，只會引發糾紛、對立。

邵族縣議員石慶龍說，民國70多年縣府在魚池鄉辦理都會計畫，造成邵族土地權益受損，這次傳統領域糾葛有歷史淵源。以前交通部開闢道路、開發，都沒有和部落討論。他希望這次重新討論，能解決這些糾紛，也希望民眾不要任意擴大解釋劃設傳統領域就會影響一般人權益。