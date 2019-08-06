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麗寶樂園小小消防營秒殺 還有小小國軍和警察營

2019-08-06 11:59聯合報 記者游振昇╱即時報導

麗寶樂園度假區8月周末，將和多個單位合作規畫系列體驗活動，有小小消防員、小小國軍、小小警察依序在麗寶休息站登場，安排闖關著裝體驗，現場更有霹靂小組、警犬、消防搜救犬等隊伍出席，活動完全免費。

麗寶樂園度假區表示，將與台中市政府消防局第5救災救護大隊合辦，8月11日先推出小小消防員體驗，當天兩梯次名額已被秒殺報名完畢，小朋友可體驗穿上消防衣、拋水帶、射水柱、繩索吊掛、火場逃生等闖關項目，沒有報名到的親子，當天現場也有消防衣提供著裝，可和廣場上的消防車一同拍照，還有救災英雄鐵雄與腿腿兩隻搜救犬明星到場與大家見面；當天憑活動結業證書或現役消防員本人持相關證件，即可至休息站指定店家享優惠。

另外，陸軍第10軍團將在8月17日、8月18日舉辦小小國軍活動，不需事先報名即可參加，現場有通信裝備體驗、射弓箭闖關、特戰六人小組項目，小朋友也可以穿上陸、海、空各軍種制服與裝備，體驗一日小國軍，可愛的國軍娃娃精采表演，當天憑闖關卡或現役軍人本人持軍人證，即可至休息站指定店家享優惠。

台中市政府警察局則安排在8月24日、8月25日舉辦一日小小警察活動，提供全新版本制服的縮小版供試穿，現場還會有全副武裝荷槍的霹靂小組到場，也有警用重機、兒童哈雷警車等可以讓小朋友便裝拍照，還有台中市警犬隊也會到活動現場。

麗寶樂園辦主題夏令營，有小小國軍營。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園辦主題夏令營，有小小國軍營。圖／麗寶樂園提供
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麗寶樂園辦主題夏令營，有小小消防營和搜救犬。圖／台中市消防局提供
麗寶樂園辦主題夏令營，有小小消防營和搜救犬。圖／台中市消防局提供
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麗寶樂園辦主題夏令營，有小小消防營。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園辦主題夏令營，有小小消防營。圖／麗寶樂園提供
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國軍警察消防員
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