紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



紙風車劇團昨在臉書公告，受到政治力打壓，公益演出將跳過台中。時代力量立委洪慈庸今天在臉書PO文指出，台中市長盧秀燕在去年選前，也以立委盧秀燕服務處名義掛過協辦，邀請紙風車到豐田國小演出，有因為「讓人困擾」的政治色彩就被刁難嗎？對此，盧秀燕表示，既然造成了誤會，怎樣化解才是最重要，已要求教育局協助紙風車申辦到校園演出。

洪慈庸表示，紙風車不滿被質疑帶政治色彩遭到刁難，決定取消台中演出，這是台中的大損失，中市府卻回應「如果沒有讓學校和家長困擾的政治色彩、只是單純借用場地，很歡迎。」

洪慈庸說，實在莫名其妙，包括他在內，紙風車和不同黨籍都合作過。去年選前11月12日在豐田國小的演出，現任市長盧秀燕自己都有掛名協辦過，有因為「讓人困擾」的政治色彩就被刁難嗎？

盧秀燕今日出席市政會議前受訪表示，在紙風車申辦場地的過程中，如果造成誤解與不快，中間一定有誤會。「市府有服務不夠好的地方，我代表市府還是要致歉，不管任何民眾或團體在申辦的過程中，如果覺得市府公務人員的服務不夠好、未盡完善，一定我們有錯的地方，就要道歉。」