台中月之戀人連續9年每月送愛心 新品蛋糕強調好吃健康

2019-08-06 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



父親節前夕，台中市知名烘焙坊「月之戀人」大方做公益，捐贈300個KeKi六吋蛋糕給春社日照中心等社福團體，KeKi是益生菌檸檬口味蛋糕，阿公阿嬤人手一個當禮物帶回家。83歲秋菊阿嬤開心說，可以為老伴歡慶父親節。

月之戀人長期做公益，連續9年，每月固定提供人氣商品濟助社福團體。父親節前夕，配合新產品KeKi蛋糕上市，每個市價約900元，捐贈300個給春社關懷據點、春社社區式日間照顧、龍井多元社區式服務中心、椰奶屋社區長照機構、 華穗護理之家等單位，讓工作人員及接受照顧長輩，人人分享到愛心。

父親節公益捐贈今日在春社活動中心舉行，近百名阿公阿嬤齊聚一堂，堆積得像座小山的蛋糕，一個個掀開，新鮮檸檬奶霜香氣撲鼻，讓長輩們開心。

月之戀人執行長洪強森表示，KeKi蛋糕是來自日本洋果子之父神保勝司，及台灣益生菌專家潘子明教授攜手研發的益生菌檸檬蛋糕。

神保勝司獲日本天皇賞，堅持創作獨具特色的洋菓子。新品融入本土新菌株 NTU 101 乳酸菌創造的KeKi蛋糕，為洋菓子注入新生命，帶給洋菓子全新風味。