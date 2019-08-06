親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲創黨公布3不原則 台民黨黨綱、黨章內容曝光

世界奇觀崩壞中：51.2%壞掉 萬里長城怎麼修？

台中月之戀人連續9年每月送愛心 新品蛋糕強調好吃健康

2019-08-06 10:40聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

父親節前夕，台中市知名烘焙坊「月之戀人」大方做公益，捐贈300個KeKi六吋蛋糕給春社日照中心等社福團體，KeKi是益生菌檸檬口味蛋糕，阿公阿嬤人手一個當禮物帶回家。83歲秋菊阿嬤開心說，可以為老伴歡慶父親節。

月之戀人長期做公益，連續9年，每月固定提供人氣商品濟助社福團體。父親節前夕，配合新產品KeKi蛋糕上市，每個市價約900元，捐贈300個給春社關懷據點、春社社區式日間照顧、龍井多元社區式服務中心、椰奶屋社區長照機構、 華穗護理之家等單位，讓工作人員及接受照顧長輩，人人分享到愛心。

父親節公益捐贈今日在春社活動中心舉行，近百名阿公阿嬤齊聚一堂，堆積得像座小山的蛋糕，一個個掀開，新鮮檸檬奶霜香氣撲鼻，讓長輩們開心。

月之戀人執行長洪強森表示，KeKi蛋糕是來自日本洋果子之父神保勝司，及台灣益生菌專家潘子明教授攜手研發的益生菌檸檬蛋糕。

神保勝司獲日本天皇賞，堅持創作獨具特色的洋菓子。新品融入本土新菌株 NTU 101 乳酸菌創造的KeKi蛋糕，為洋菓子注入新生命，帶給洋菓子全新風味。

春社日照中心主任郭姿秀感謝社會各界對長期照顧需求家庭的公益協助，尤其是月之戀人長期挹注，大大填補受照顧者對食物的味蕾感受，讓日常餐飲不再侷限制式化的提供，適時的糕點刺激了老人的飲食慾望及新鮮感，老人們都難掩歡心。

台中市月之戀人每月大方送烘焙食品給老人。記者陳秋雲/攝影
台中市月之戀人每月大方送烘焙食品給老人。記者陳秋雲/攝影
分享

父親節
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

36座共融公園 台中「美樂地」啟動

2019-08-06 00:30

陳柏惟當「刺客」 顏寬恒謹慎以對

2019-08-06 00:24

彰縣職訓班21人 近半「高年級實習生」

2019-08-06 00:22

新制育兒津貼重新申請排長龍 中市府：配合中央政策

2019-08-06 00:18

埔里微型園區2年招不滿 縣府出擊招商

2019-08-06 00:14

暗空公園啟動 觀星設施加碼改善

2019-08-05 23:43

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

福興鹿港三排水工程 年底完工

2019-08-05 21:52

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

彰化市9月起全面回收落葉做堆肥 日本訪問團今參觀

2019-08-05 18:56

60歲父捐腎救女 父親節前夕女兒道感謝

2019-08-05 17:18

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

中市中山堂老舊承載30年回憶 10月起封館大修8個月

2019-08-05 14:00

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

交通大執法 大甲警方即日起加強火車站前違停取締

2019-08-05 11:34

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

大甲火車站前自行車違停多 警：全省共同問題

2019-08-05 09:20

蚵殼回收利用再升級 用它洗滌蔬果可殺菌去農藥

2019-08-05 07:38

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55

有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55

揚言「演出跳過台中」 綠委：募款找場地讓紙風車來

2019-08-05 17:38

紙風車拒「糟蹋侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

育兒津貼申請區公所大排長龍 家長怨為何要排隊重申請

2019-08-05 16:31

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

民進黨發出輔選令 唯一支持基進黨陳柏惟

2019-08-05 13:41

民進黨、基進合作共推陳柏惟 挑戰顏寬恒

2019-08-05 13:32

陳柏惟拚第2選區立委要當消波塊 顏寬恒：感謝認同

2019-08-05 12:51

陳柏惟戰台中顏家 綠營：高雄人轉身選立委「是怎樣」

2019-08-05 12:31

台中啟動共融公園 兩年改善36座公園無障礙遊戲環境

2019-08-05 11:29

民進黨與台灣基進合推陳柏惟 迎戰台中黑派顏寛恒

2019-08-05 10:39

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17
看更多

熱門文章

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

紙風車拒「糟蹋侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

大湳水上樂園將動工 泳池結束營業民眾嘆時代的眼淚

2019-08-05 16:28

紙風車事件盧秀燕道歉 蔡其昌：這才是我認識的盧市長

2019-08-06 09:09

急買紅毛丹原來是為了她 高樹紅毛丹有愛情故事

2019-08-05 16:44

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

獨／弱勢孩童的天堂「銅板樂園」 暑假過完恐將關園

2019-08-05 20:22

合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top