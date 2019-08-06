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埔里微型園區2年招不滿 縣府出擊招商

2019-08-06 00:14聯合報 記者賴香珊／南投報導

南投縣埔里地方特色產業微型園區今年5月已竣工，但從前年8月起招商至今仍招不滿，出...
南投縣埔里地方特色產業微型園區今年5月已竣工，但從前年8月起招商至今仍招不滿，出售公告一延再延。 記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里地方特色產業微型園區今年5月竣工，但從前年8月起就開始招商，至今仍招不滿；第5次出售公告原訂7月底截止，已經展延至9月底，縣府表示因景氣、地價等因素才受阻，已主動出擊招商，盼鄰近觀光同步開發，才能拉抬買氣。

縣府建設處指出，這處微型園區占地5公頃，產業用地3公頃，分割成7塊地標售，鎖定食品製造業、農特產加工業進駐，可經營觀光工廠，園區服務中心和公共設施等工程今年5月底也已竣工。

業者私下表示，近年兩岸關係急凍，陸客銳減，國內景氣也不好，擔心投資招不到客人，無法回收；且園區土地每坪約9萬元，最低購地要500坪，地價過高。

建設處表示，現已由埔里餐廳業者購買2塊地，另1個是魚池鄉業者，依規移交接管，尚有4塊地待售。處長李正偉說，埔里曾是觀光重鎮，但陸客減、景氣差等因素下，確影響廠商購地意願。

縣府仍樂觀看待後續招商，主要因中美、日韓等貿易戰，讓台商回流；另農委會將活化埔里花卉物流中心，福興溫泉區也可望在明年3月前完工，麗寶集團更斥資43億元執行赤崁頂遊樂區開發案，這些重大觀光開發與微型園區都在同一條旅遊軸線上，未來遊客量應會大增。

建設處近日主動對外招商，接觸食品加工相關業者，並拜訪台中、埔里等地潛力廠商，已接洽到有意願進駐的業者。

埔里陸客觀光工廠
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