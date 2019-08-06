陳柏惟當「刺客」 顏寬恒謹慎以對

台灣基進黨發言人陳柏惟將到台中，挑戰國民黨現任立委顏寬恒。 圖／民進黨市黨部提供 分享 facebook

中市立委二選區民進黨與台灣基進黨合作，共推基進黨發言人、「抗韓悍將」的陳柏惟當「刺客」，挑戰國民黨顏寬恒。

陳柏惟說，要當「台灣消波塊」、「護台抗中」，酸「韓國來的魚（韓國瑜）」會死在消波塊上；顏寬恒昨回應，感謝對手認同他堅持「消波塊保護家園」理念，不管誰來選，他都謹慎以對。

陳柏惟是去年高雄市議員參選人，很受年輕世代歡迎，暱稱他是「3Q陳柏惟」，因陳參選登記為3號的，口頭禪就是「3Q（謝謝）」。

綠營在地推不出候選人挑戰台中顏家，民進黨不少在地「頭人」很欣賞陳柏惟，力推「小綠打老虎」當刺客，希望陳的慓悍、言詞犀利，在台中海線有一搏機會。

陳柏惟決定到台中參選後全心鍛練，兩個月內減掉14公斤，後援會在粉專貼文說他禁澱粉、禁糖、禁酒中，健身也健心，表達毅力與決心。

民進黨也下達輔選令，兩周前就要求該選區黨公職全力輔選陳柏惟；市黨部執行長翁誌偉表示，要求黨員唯一支持陳柏惟。

陳柏惟在參選記者會說：「這場選舉是台灣人保護自己的國家，我願意當台灣的堤防、消波塊，正當中國的海嘯過去，『韓國來的魚』會死在消波塊上」；所謂「韓國來的魚」暗指韓國瑜。

國民黨立委顏寬恒說，自己沒有選擇對手的權利，會本著初衷努力為地方服務、認真問政，扮演好「找得到、看得到、叫得動」角色，相信地方民眾也會選在地、服務和深根的立委。