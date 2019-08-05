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彰化市9月起全面回收落葉做堆肥 日本訪問團今參觀

2019-08-05 18:56聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市公所決定自9月1日起強制各機關學校實施垃圾、落葉應分離集中，將落葉回收做堆肥，彰化市長林世賢說，彰化市各學校一年預估的落葉回收量就有468噸，占全年學校總垃圾量的36%，回收落葉做推肥，可達到垃圾減量目標。

彰化市將是彰化縣第一個強制回收落葉做堆肥的鄉鎮市，日本小松市青少年訪問團在彰化高中學生團陪同下今天參觀彰化市成功社區公園的落葉堆肥示範區，林世賢也為大家解說設落葉堆肥區的理念，更強調，青年可以改變世界，讓這些未來主人翁觀摩了解堆肥的重要性以重視環保工作。

林世賢要求清潔隊成立「落葉堆肥推動小組」，全力協助輔導學校與社區設置落葉堆肥區，目前已有5所學校與5個社區陸續接受輔導設置，包括成功社區活動中心的落葉堆肥示範區是在清潔隊輔導下，並在成功里長詹金火、社區發展協會理事長王梅月協助推動設立，另有快官國小與彰化女中已設置落葉堆肥區，還有竹巷、忠權、台鳳、向陽社區以及彰化藝術高中、彰安國中正輔導設置中。

而9月1日起彰化市各機關學校強制實施垃圾、落葉應分離集中後，公所也繼續推動各校設大型堆肥場，至於沒有堆肥場的學校，則由公所集中收集後再運往139線的垃圾轉運站做成堆肥處理。

林世賢說，一年468噸落葉將減少近460噸的排碳（CO2）量，等同種植42000棵大樹（每棵樹每日吸收0.3kg的CO2），更可減少焚化爐垃圾處理量。

彰化縣環保局長江培根表示，依據廢棄物清理法規定，垃圾的分類及收集是由各公所訂定公告執行，彰化市率先推動回收落葉做堆肥，也樂觀其他公所跟進。

江培根表示，溪州焚化爐目前日處理量約850噸，環保局也推動生廚餘做堆肥，以達到垃圾減量，在南彰田尾鄉已有一場生廚餘處理場，每天可處理10噸菜葉等生廚餘，今年南彰會再增加一場生廚餘處理場，北彰在彰化市也會再增加一場，將處理量提高到一天30噸可做成堆肥再利用。

彰化市將是彰化縣第一個強制回收落葉做堆肥的鄉鎮市，今天日本小松市青少年訪問團參觀...
彰化市將是彰化縣第一個強制回收落葉做堆肥的鄉鎮市，今天日本小松市青少年訪問團參觀彰化市成功社區公園的落葉堆肥示範區，彰化市長林世賢 為大家解說設落葉堆肥區的理念。記者林宛諭／攝影
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彰化市將是彰化縣第一個強制回收落葉做堆肥的鄉鎮市，今天日本小松市青少年訪問團參觀...
彰化市將是彰化縣第一個強制回收落葉做堆肥的鄉鎮市，今天日本小松市青少年訪問團參觀彰化市成功社區公園的落葉堆肥示範區，彰化市長林世賢 為大家解說設落葉堆肥區的理念。記者林宛諭／攝影
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