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台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「中年失業是很痛苦，家裡還需要我賺錢，我不能認輸。」彰化縣室內配線基礎培訓班的1名學員說，失業後他曾擺攤賣小吃，但沒多久就收攤，沒有一技之長真的很難找工作，他會好好把握這次機會，希望能學會室內配線技術。

大葉大學首度承辦彰化縣政府失業者職業訓練「室內配線基礎培訓班」，5日舉辦開訓典禮，大葉大學推廣教育處處長陳月娥說，21名學員清一色是男性，50歲以上有10人，另有3人是超過60歲，年齡最大的是62歲，學校提供專業講師上課和安排實作課程。

5日第一堂課是電機系講師許貴序帶領學員參觀術科教室，許貴序說，室內配線技術包含居家配電裝設與維修工程、工廠配電裝設與維修工程、自動化控制設計與維修工程、電機工程顧問與用電申請。

「彰化縣未來的離岸風電基礎人力求大，參加室內配線班可學得電力配線的相關基礎技術，再就業時能為自己的職能加分，也可以自己創業，開創人生第二春。」電機系主任陳雍宗說，大葉大學有政府認可的乙級技術士檢定試場，並提供有豐富教學、監評及國手訓練的老師授課，將協助學員「從外行到內行」學得一技之長，以考取乙級室內配線證照為目標。

培訓班每星期一至五上課，5日開課到9月24日上課時數共280小時。「因中高齡學員占多數，老師上課時對電壓、電流等專有名詞都要用淺顯易懂的語言解說，讓學員學得有興趣。」陳雍宗說，未來家庭生活離不開用電，若有用電需求，要找專業配電師愈來愈不容易，工資也貴，學會室內配線技術，就可自己動手解決，學校也會安排就業機會媒合。

彰化縣政府勞工局就業服務科科長周慧婷說，根據人力銀行求才求職統計資料顯示，室內配線人員職缺數高於取得證照人數，需求是供應的2.27倍，人才嚴重短缺。參加培訓班的中高齡者、原住民和身心障礙者，上課期間可獲得基本工資6成的生活津貼補助；希望學員結訓後都擁有一技之長，不論轉職、求職，都能找到新契機，開創自己的新藍海。

大葉大學電機系講師許貴序（左1）向學員說明室內配線的基本知識。記者何烱榮／攝影
大葉大學電機系講師許貴序（左1）向學員說明室內配線的基本知識。記者何烱榮／攝影
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大葉大學首度承辦彰化縣政府失業者職業訓練「室內配線基礎培訓班」，學員和老師在開學...
大葉大學首度承辦彰化縣政府失業者職業訓練「室內配線基礎培訓班」，學員和老師在開學典禮後合照。記者何烱榮／攝影
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室內配線培訓班學員實際操作鋼管設計與製做的情形。資料照片／達德商工提供
室內配線培訓班學員實際操作鋼管設計與製做的情形。資料照片／達德商工提供
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室內配線培訓班學員實際操作塑膠管設計與製做的情形。資料照片／達德商工提供
室內配線培訓班學員實際操作塑膠管設計與製做的情形。資料照片／達德商工提供
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大葉大學電機系講師許貴序（右1）向學員說明室內配線的基本知識。記者何烱榮／攝影
大葉大學電機系講師許貴序（右1）向學員說明室內配線的基本知識。記者何烱榮／攝影
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室內配線培訓班學員實作室內總開關配線的情形。資料照片／達德商工提供
室內配線培訓班學員實作室內總開關配線的情形。資料照片／達德商工提供
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大葉大學首度承辦彰化縣政府的室內配線培訓班，昨天開學的第一堂課由電機系講師許貴序...
大葉大學首度承辦彰化縣政府的室內配線培訓班，昨天開學的第一堂課由電機系講師許貴序說明室內配線的基本知識。記者何烱榮／攝影
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