有專長就有希望 62歲失業男參加職訓班挑戰再就業

2019-08-05 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「中年失業是很痛苦，家裡還需要我賺錢，我不能認輸。」彰化縣室內配線基礎培訓班的1名學員說，失業後他曾擺攤賣小吃，但沒多久就收攤，沒有一技之長真的很難找工作，他會好好把握這次機會，希望能學會室內配線技術。

大葉大學首度承辦彰化縣政府失業者職業訓練「室內配線基礎培訓班」，5日舉辦開訓典禮，大葉大學推廣教育處處長陳月娥說，21名學員清一色是男性，50歲以上有10人，另有3人是超過60歲，年齡最大的是62歲，學校提供專業講師上課和安排實作課程。

5日第一堂課是電機系講師許貴序帶領學員參觀術科教室，許貴序說，室內配線技術包含居家配電裝設與維修工程、工廠配電裝設與維修工程、自動化控制設計與維修工程、電機工程顧問與用電申請。

「彰化縣未來的離岸風電基礎人力求大，參加室內配線班可學得電力配線的相關基礎技術，再就業時能為自己的職能加分，也可以自己創業，開創人生第二春。」電機系主任陳雍宗說，大葉大學有政府認可的乙級技術士檢定試場，並提供有豐富教學、監評及國手訓練的老師授課，將協助學員「從外行到內行」學得一技之長，以考取乙級室內配線證照為目標。

培訓班每星期一至五上課，5日開課到9月24日上課時數共280小時。「因中高齡學員占多數，老師上課時對電壓、電流等專有名詞都要用淺顯易懂的語言解說，讓學員學得有興趣。」陳雍宗說，未來家庭生活離不開用電，若有用電需求，要找專業配電師愈來愈不容易，工資也貴，學會室內配線技術，就可自己動手解決，學校也會安排就業機會媒合。