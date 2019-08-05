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合歡山通過國際暗空公園 蚊子派出所變身最高天文台

2019-08-05 18:55聯合報 記者江良誠╱即時報導

合歡山國際暗空公園｣最近通過國際暗天協會認證，成為國內首座、亞洲第三座國際暗空公園，南投縣長林明溱5日在縣務會議表示，為了提升觀星週邊環境，將投入2500萬元經費進行環境營造，閒置十多年的昆陽派出所也將裝設大型望遠鏡，讓遊客觀星也探索宇宙奧秘。

目前國內最高的天文台，是中央大學鹿林天文台，位在海拔2862公尺的玉山國家公園內，但至今尚未有公路通往鹿林天文台。而昆陽派出所位在海拔3070公尺的合歡山南端，地勢開闊平坦是合歡山知名簡單，但昆陽派出所十多年前撤除後便閒置至今，改建之後蚊子派出所可望華麗變身，成為全台最高的天文台。

南投縣政府和台灣星空守護聯盟提出爭取合歡山國際暗空公園認證，經過4年多的努力，林明溱說，合歡山獲得國際暗空公園認證是大家努力的成果，而為了提供更好的觀星環境，相關的設施也需要改善，尤其是作為觀星基地的鳶峰，在周邊環境改善部分，鳶峰停車場的廁所及攤商平台已完工，正辦理驗收，並持續進行觀星、天文平台施作，總經費約1000萬元，最快9月底就可完工。至於旅遊服務中心及周邊環境的建設，工程已上網招標，經費約1500萬元，預計明年完工。

另外，合歡山最南端的昆陽派出所從十多年前撤除後，便閒置成為蚊子派出所，剛好利用合歡山成為國際暗空公園一併改建，設置大型望遠鏡作為天文台，成為遊客探索星空的學習基地，也可望成為台灣最高的天文台。

南投縣觀光處表示，在觀星設施全面改善前，研議清境高空觀景步道先實施夜間開放，讓遊客能就近觀星，等到硬體配套設施做好，再全面開放。如此一來，遊客白天走步道、看綿羊，晚上可以看星星，提供更有特色的旅遊體驗。

昆陽派出所海拔3070公尺，改建後將成為國內最高的天文台。記者江良誠／攝影
昆陽派出所海拔3070公尺，改建後將成為國內最高的天文台。記者江良誠／攝影
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合歡山昆陽海拔3070公尺是賞星的好地點，閒置十多年的昆陽派出所改建後，將成為全...
合歡山昆陽海拔3070公尺是賞星的好地點，閒置十多年的昆陽派出所改建後，將成為全台最高的成為天文台。記者江良誠／攝影
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合歡山昆陽派出所閒置十多年成蚊子派出所，配合合歡山通過國際暗空公園認證，縣長林明...
合歡山昆陽派出所閒置十多年成蚊子派出所，配合合歡山通過國際暗空公園認證，縣長林明溱指示將昆陽派出所改建成為天文台，讓遊客探索星空奧秘。記者江良誠／攝影
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合歡山玉山國家公園
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