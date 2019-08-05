揚言「演出跳過台中」 綠委：募款找場地讓紙風車來

2019-08-05 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



紙風車事件延燒，劇團指出被台中市政府有「政治色彩」「糟塌與侮辱」揚言未來台中市的演出會全數跳過。新聞局長吳皇昇解釋，其中應該有誤會！且今年11月還付費邀請紙風車劇團演出，為屯區藝文中心11年慶生，沒有干預與偏見。

台中市民進黨立委蔡其昌、黃國書及時代力量洪慈庸都在臉書為紙風車劇團發聲，甚至要募款、要幫忙借中央管轄的場地，讓紙風車繼續到台中演出，蔡其昌表示「我們都是紙風車永遠的志工！」

蔡其昌指出，他身為紙風車劇團永遠的志工，對於台中市政府這種惡意抵制的行為，必須給予最嚴厲的譴責，盧市長更應該出面說明，相關局處的杯葛行為是否經過盧市長的授權與指示？我們無法接受市政府這樣粗暴的手段來糟蹋紙風車，也傷害了千千萬萬引頸企盼的孩子子們，請告訴我們為什麼要這樣？

黃國書說他每年募款邀請紙風車來台中演出只有一個目的，就是為了讓孩子有歡笑的童年，每一場紙風車活動助理們都不能穿服務處背心、現場不發放文宣品等，就是不把政治色彩帶進校園。如今市政府卻帶著政治的眼光看待單純的藝文活動，阻擋紙風車去校園演出，不僅粗暴地剝奪了台中的孩子看戲的權益，更顯出台中市政府的目光只有政治沒有文化。他會募款邀請紙風車繼續到台中。

洪慈庸說，孩子需要更多美的體驗和藝文的視野。如果因政府帶著有色眼鏡，剝奪孩子看見更多色彩的機會，是最令人遺憾的事情。如果有需要，我也願協調爭取中央管轄的場地，讓更多中部的孩子可以看到演出！