60歲父捐腎救女 父親節前夕女兒道感謝

2019-08-05 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣民32歲的黃瓊瑜3年前因感冒長達一個月，病情未見好轉，轉為肺炎，也發現有腎臟問題，成為洗腎病人，今年5月她60歲的父親黃連發捐腎救女，父親節前夕黃瓊瑜感謝父親及秀傳醫療團隊讓她重生。

秀傳醫院移植副院長賀昊中表示，台灣末期腎病變（ESRD）的發生率及盛行率一直保持在世界前兩名或前三名，國內已有8萬多名洗腎病人，所耗用醫療資源已成為社會與健保的沉重負擔，甚而影響病患的生活品質。

賀昊中說，台灣的醫療早已達到國際標準的器官移植能力和經驗，但卻缺乏捐贈者，目前國內等待腎臟移植人數超過7600人，已接受移植僅140多人，國內腎源很有限，去年衛福部統計，大體腎臟捐贈移植為181例，親屬間活體腎臟捐贈移植為163例，共344例。

今天在秀傳醫院分享換腎經歷的黃瓊瑜105年因肺炎及腎臟問題轉入加護病房緊急洗腎，出院後，她開始每週3天到秀傳洗腎，還要忍受不自主抖腳導致每晚睡不好，最後連工作都辭掉，生活品質大受影響。

黃瓊瑜的父母積極評估親屬間活體腎臟捐贈移植的可行性，她的父親黃連發決定捐腎給女兒，雖曾檢查出血糖指數偏高，卻不放棄捐腎救女的機會，遵從醫囑、按時服藥，今年經各項醫學檢查，配對符合之後，父女於5月由賀昊中副院長執刀，手術成功後，父女倆都恢復良好，黃瓊瑜終於能一覺好眠、精神也變好。

「謝謝爸爸，您辛苦了」黃瓊瑜說，其實也很耽心父親若捐腎會影響健康，曾一度想放棄活體移植，但後來經醫院評估沒問題，才決定接受父親捐腎。

賀昊中說，在日本活體腎臟捐贈移植已明顯增加，且在50至70歲中高齡的捐受贈者也顯著增多，而活體腎臟移植的受贈者存活率，都比大愛腎臟捐贈移植要好。