紙風車拒「糟塌侮辱」 中市府：11月付費邀演怎有偏見

2019-08-05 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



紙風車兒童劇團在粉專貼文「13年來第一次取消跟孩子們的承諾」因能力有限「不願意被糟蹋及侮辱」台中市政府不歡迎，紙風車公益演出會「全數跳過台中」。

台中市新聞局長吳皇昇說，吳皇昇說，台中市文化局屯區藝文中心十週年館慶系列活動，早已費邀請紙風車劇團今年11月16日到太平屯區藝文中心演出，另民進黨立委黃國書5月間也在台中市學校邀劇團演出「可見沒有任何偏見及干涉」。

紙風車指出，如果連我們自己募款的公益演出，都受到地方政府的阻撓，我們只能承認我們能力不足，無法完成照顧全臺灣孩子的心願，將取消 8/10豐原區南陽國小及8/11西屯區永安國小的368工程演出。

因「台中市府因為質疑紙風車的色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地給368工程使用，求學校半天，最後付錢租借學校操場、簽下切結，加上一堆但書⋯」。