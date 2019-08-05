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埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26聯合報 記者賴香珊╱即時報導

為穩定南投縣埔里鎮用水，台水公司進行幹管汰換工程，從今上午8時起每日停水或減壓供水9小時，其中北梅、大湳、西門、北門、北安、枇杷、杷城、泰安、蜈蚣等里約800戶受影響，預計9月6日恢復正常供水，籲民眾記得儲水備用。

台水公司表示，台14線大湳橋至中山路與信義路口一帶自來水幹管因老舊今年5、6月間多次出現破管滲漏狀況，而頻繁開挖路面、停水修復，路面也因此多處補丁，有礙觀瞻且恐衍生道安問題，經評估決定全面汰舊換新執行幹管汰換工程。

而停水範圍為中山路一段以南、福興路以東、中山路二段以西、北環路以北等一帶，涵蓋北梅、大湳、西門、北門、北安、枇杷、杷城、泰安、蜈蚣等9里，約影響逾800戶，工程範圍廣泛，預計將區段性停水或減壓供水長達1個月。

台水埔里營運所表示，幹管汰換工程也將配合9月初公路總局埔里工務段進行路面刨除重新封層，時間有限因此今起加緊施工，盼能趕在9月6日全部完工，並在當天晚間7時前恢復正常供水。

而施工期間，每日減壓停供時間為周一至周五上午8時至下午5時，每日施工9小時，施工期間若遇雨將順延，例假日、國定假日則不施工，另考量8月15日為農曆中元節，因家戶祭祀用水量大，經評估當天將停工便民。

台水公司也呼籲，請停水區域民眾留意，並利用晚上儲水備用，施工期間請關閉抽水機電源，並配合節約用水、小心火燭，停水措施實非得已，不便之處，敬請見諒；如遇緊急事件需延長停水時間將另行公布於台水公司網站，客服專線1910。

南投縣埔里鎮9里因幹管汰換今起將停水、減壓供水長達1個月，台水提醒當地住戶記得儲...
南投縣埔里鎮9里因幹管汰換今起將停水、減壓供水長達1個月，台水提醒當地住戶記得儲水預做準備。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮9里因幹管汰換今起將停水、減壓供水長達1個月，台水提醒當地住戶記得儲...
南投縣埔里鎮9里因幹管汰換今起將停水、減壓供水長達1個月，台水提醒當地住戶記得儲水預做準備。圖／報系資料照
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