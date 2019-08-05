中市中山堂老舊承載30年回憶 10月起封館大修8個月

2019-08-05 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市中山堂從開館至今30年，平均使用天數超過230天，是台中市老牌演出場地，但設施及週邊環境老舊，去年7月化妝室又發生火災，文化局計劃今年10月至明年6月全面閉館施工，大幅整修，已爭取文化部前瞻預算補助中山堂整修費用5418萬，市府自籌3612萬，共9030萬重新打造中山堂成為現代化的綜合型演藝場館。

即使台中國家歌劇院落成後，中山堂仍然是中部重要的演藝場館，每年約有15萬人次進場觀賞國內外各大型知名表演團隊的演出，扣除例行保養日，每年使用天數超過230日。

文化局長張大春說，高使用率造成建築及設備耗損甚鉅，去年7月中山堂個人化妝間突發火警，雖無人傷亡，但也凸顯多年未更新的空調系統及老舊電路管線，影響演出團隊及觀眾公共安全，有待全面翻修改善。

文化局爭取前瞻建設預算，今年10月至明年6月全面閉館施工，除徵詢演出團隊的使用經驗外，也邀請劇場界資深專家、學者及表演者現勘與交流，從使用者角度出發，規劃本次整修。

文化局張大春局長今日勘查中山堂，他表示已完成整建設計方案，主要針對設計部分再次確認場館設備現況及修繕緊急性，務求經費花在刀口上。此次改善以安全為最優先，例如館內老舊線路更換、消防設備的更新，另原本中山堂舞台懸吊系統36桿手動桿，全面更新為電腦桿，中山堂將與台中國家歌劇院成為中部唯二採用劇場現代化電腦桿的演藝場館，有效提升舞台表演的安全性。

友善的無障礙空間也是改善重點，包括無障礙觀眾席從5席增加至12席、後台增加無障礙電梯讓身障表演者也能更方便的登台、打造性別友善廁所，並將館內蹲式廁所大幅更換為座式廁所等。