蚵殼回收利用再升級 用它洗滌蔬果可殺菌去農藥

2019-08-05 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



蚵殼再利用最常被拿來作為肥料、飼料，但長期價格無法提升，加上近年蚵的產量遞減，回收量比十年前少一半，王功農漁牧生產合作社與學術單位首度研發出將蚵殼再製成為蔬果洗滌劑，能殺菌、減少農藥殘留，物盡其用，讓蚵殼再利用升級。

彰化沿海養蚵漁民多，過去常有廢棄蚵殼棄置問題，產生環境髒亂，王功農漁牧生產合作社近20年來派車幫漁戶收廢蚵殼再利用，伸港收到芳苑，車資、人工都自行負擔，對營運是不小負擔。

王功農漁牧生產合作社理事主席卓淑惠指出，目前每月共有200噸的飼料和肥料產量，但肥料有淡旺季之分，飼料則供不應求，長年下來賣給飼料商價格維持每公斤約2.5元，一旦提高價格容易被其他原料取代，收益長期無法提升，也促使合作社轉型研發更高端的產品，以提高利潤。

王功農漁牧生產合作社在學術單位輔導下，花了近四年時間研發，將蚵殼以高溫殺菌再奈米化，利用氧化鈣強鹼化合物特性做成蔬果洗滌劑，能殺菌、去除農藥殘留。

王功農漁牧生產合作社副總經理楊鎮誠指出，蚵殼主要成分為碳酸鈣，彰化一帶的牡蠣因養殖時間比南部長，碳酸鈣成分可達45%，經處理作為塑膠材料添加劑有助維持產品品質，添加於水泥漆中則能分解甲醛，放置於便池、馬桶水箱、清洗豬舍雞舍則能作為殺菌清潔劑，產品都須通過國家檢驗。