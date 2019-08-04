許蒼澤攝影展福興穀倉登場 許家見證百年攝影史

2019-08-04 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣文化局在福興穀倉C棟展覽館舉辦「光影記實鹿港攝影家許蒼澤紀念展」，已故攝影大師許蒼澤16歲時接觸玻璃底片相機，與父親鹿港名醫許讀及家族成員拍下早期的鹿港廟會、市井攤販等珍貴影象，也見證了百年攝影史。

許讀1919年就開始接觸相機，也影響兒孫成為攝影世家，許讀是日治時期台中中學校（今台中一中）第一屆畢業生，習醫後，回鹿港開設「長源醫院」，在日治時期就接觸攝影，家中還自設暗房，沖洗相片，許蒼澤1930年出生，受到父親影響，在耳濡目染下，年少即展開他的拍照人生長達一甲子，累積的底片更多達25萬張。

彰化縣文化局長張雀芬在福興穀倉舉辦開幕會，許蒼澤的兒子許正園醫師、許蒼澤夫人許施秀香代表出席，此次展出主題重現50年代的鹿港生活場景，讓人回味記憶中的鹿港小鎮。

許蒼澤的影像多以紀實攝影為主，許正園回憶父親拍照不會要人擺好姿勢，而是擅長街頭即拍，經常是在距離攝影對象三公尺即按下快門，讓被攝影者也沒查覺，留下最真實自然的影像。