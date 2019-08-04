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七夕遊和美 親子單車探索在地秘境

2019-08-04 12:55中央社 彰化縣4日電

七夕遊和美親子鐵馬逍遙遊活動今天登場，吸引許多家長帶小孩騎單車探索郊區土地公廟、古厝等秘境，增進親子關係，縣府也藉此宣導兒少交通安全及推廣暑期正當休閒育樂。

響應節能減碳並推廣自行車運動，彰化縣單車體育運動協會上午在和美鎮和仁國小舉辦「七夕遊和美親子鐵馬逍遙遊暨兒少交通安全宣導」活動，騎乘路線約20公里，現場還有社團表演、交通安全宣導、摸彩，彰化縣長王惠美特別出席為活動鳴槍。

王惠美指出，彰化縣單車體育運動協會長期推廣自行車運動，每年規劃不同騎乘路線，包括行經當地土地公廟及特色景點，兼具本土教育，更為活動增添豐富性。今年路線長度約20公里，讓車友體會更多在地文化及風土人情，並配合青春專案提供青少年正當休閒娛樂。

和美鎮長阮厚爵表示，和美鎮每年辦理「七夕遊和美」活動，這次自行車路線經過他的老家，還有土地公廟、古厝、警察局等，帶領民眾更認識和美，感謝協辦單位付出及所有參加者共襄盛舉。

縣政府表示，暑假期間結合民間團體辦理多元休閒育樂活動，加強宣導青春專案，避免未滿18歲兒童或少年吸菸、飲酒、嚼檳榔、吸毒、飆車、出入不良場所等偏差行為，也期待透過民間團體與政府攜手合作，使宣導效益最大化，以維護兒少身心健康發展。

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