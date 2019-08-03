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台中「靜城」1個月 移動式抓超速、噪音

2019-08-03 22:44聯合報 記者林佩均／台中報導

台中市警局即日起執行為期1個月的「靜城專案」，鎖定台灣大道與文心路等車流量大路段，在深夜與清晨加強取締超速車輛，更針對噪音改裝車蒐證送交環保局告發。市警局特別添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，1日首執法已取締80件超速違規，其中蒐證到12部噪音車輛，戰績豐碩。

台中市警局根據110報案及1999話務中心案件分析，多數民眾的觀念會將噪音車與飆車畫上等號，實際上車速與音量並非絕對相關，且車輛出廠時必須通過噪音檢測，噪音原因往往是駕駛人刻意改裝，或在道路上拉高引擎轉速所致。

台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，1日起取締噪音與超速車輛。 圖／中市...
台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，1日起取締噪音與超速車輛。 圖／中市警察局交通大隊提供
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鑑於噪音改裝車嚴重影響民眾安寧，台中市警局規畫8月為「靜城專案」，針對車流量大的台灣大道、文心路等路段，深夜與清晨進行高強度、高密度執法，且全國首創「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，將噪音偵測設備架設在測速照相機上方，逐一偵測通過車輛，如有噪音車輛就會拍照並錄影，再將蒐證到的噪音車輛交給環保局辦理檢驗、告發。

交通警察大隊指出，台中市添購6台結合測速與噪音的偵測設備，規畫放置第四、六、大甲警分局、保安警察大隊各一台，交通警察大隊第一中隊(市區)與第三中隊(山城)各一台。另，台中市警局配給轄區14警分局移動式測速照相機，總計約100台，在此專案同步偵測執法，警方呼籲遵守道路速限行駛、切忌任意改裝車輛，別跟自己荷包過不去。

市警局與環保局、交通部公路總局台中監理所執行「環、警、監」聯合稽查，強化防制能量，統計每年約攔檢400部噪音車輛，並當場檢驗，讓噪音車輛無所遁形。

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