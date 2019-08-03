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彰化媽祖祈福節決定爐主宮 巧合令人驚奇

2019-08-03 20:03中央社 彰化縣3日電

彰化伸港福安宮因火災不曾擔任媽祖聯合遶境爐主宮，活動今年更名為媽祖祈福文化節，有宮廟想爭首年主辦權，擲筊結果，12尊媽祖擇定福安宮任爐主，巧合令在場的人嘖嘖稱奇。

彰化縣媽祖聯合遶境民國97年舉辦，各爐主宮去年圓滿輪完一圈，今年舉辦模式經多次討論，確定改變名稱為「彰化縣媽祖祈福文化節」，並跳脫往年制式遶境模式，未來遶境形式、路線、規模由爐主宮廟依地方習俗與特色規劃，縣府則共同推動文化、觀光等活動。

參與宮廟有王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮共12間媽祖廟，由於伸港福安宮104年火災，未能擔任爐主宮，因此11年輪完一圈。

彰化縣政府今天下午邀集12間媽祖廟在王功福海宮辦理「擲爐主求好日」儀式，共同向12尊媽祖擲筊請示爐主宮及活動日期，經彰化縣長王惠美代表擲筊，結果由伸港福安宮獲接任全新型態彰化縣媽祖祈福文化節的首任爐主，遶境日期則為10月11日到10月13日。

由於今年更名為彰化縣媽祖祈福文化節，不少宮廟很想爭取首年爐主宮主辦權，但擲筊結果卻是由當初「被略過」的伸港福安宮取得爐主宮資格，媽祖的公平令在場許多人嘖嘖稱奇，都認為是媽祖顯神威。

王惠美說，12尊媽祖共同擇定今年由伸港福安宮擔任爐主，相信媽祖的安排一定有其意義，福安宮目前還在蓋廟，希望大家有錢出錢、有力出力共同協助，也邀請全國鄉親10月11日到13日來彰化參加媽祖祈福文化節，並且一起做公益宣揚媽祖慈悲心。

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