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日本腦炎流行期 南投加強防蚊、接種疫苗

2019-08-03 17:37聯合報 記者黑中亮╱即時報導

中部地區最近新增3例日本腦炎確診個案，分別是台中市2例、彰化縣1例，南投縣與兩縣市相鄰，衛生局呼籲民眾應提高警覺心，除注意家戶防蚊外，提醒家長最好按時帶家中滿15個月以上幼兒，或今年即將入學的學童，在尚未完成入學前，前往縣內各鄉鎮市衛生所或合約院所完成疫苗接種。

南投縣衛生局指出，每年5至10月為日本腦炎流行季節，根據疾病管制署歷年監測資料顯示，6-7月是疫情高峰期，患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重時可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

呼籲民眾日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動，如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，避免被病媒蚊叮咬感染，或擦抹含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，防足被叮咬。

衛生局並說，預防日本腦炎最有效的方法，就是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒，或今年即將入學的學童，至縣內各鄉鎮市衛生所或合約院所完成疫苗接種；可至衛生福利部所屬各地醫院或指定醫院旅遊醫學門診評估自費接種疫苗，相關資訊可上疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922、0800-001922洽詢。

日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，衛生局呼籲民眾重視防蚊並提早...
日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，衛生局呼籲民眾重視防蚊並提早接種疫苗。圖／本報資料照片
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日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，衛生局呼籲民眾重視防蚊並提早...
日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，衛生局呼籲民眾重視防蚊並提早接種疫苗。圖／本報資料照片
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衛生所日本腦炎疫苗
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