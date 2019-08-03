日本腦炎流行期 南投加強防蚊、接種疫苗

2019-08-03 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



中部地區最近新增3例日本腦炎確診個案，分別是台中市2例、彰化縣1例，南投縣與兩縣市相鄰，衛生局呼籲民眾應提高警覺心，除注意家戶防蚊外，提醒家長最好按時帶家中滿15個月以上幼兒，或今年即將入學的學童，在尚未完成入學前，前往縣內各鄉鎮市衛生所或合約院所完成疫苗接種。

南投縣衛生局指出，每年5至10月為日本腦炎流行季節，根據疾病管制署歷年監測資料顯示，6-7月是疫情高峰期，患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重時可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

呼籲民眾日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動，如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，避免被病媒蚊叮咬感染，或擦抹含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，防足被叮咬。