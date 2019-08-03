不再車隊一陣風 12間宮廟聯合遶境改媽祖文化節登場

2019-08-03 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣12間宮廟媽祖聯合遶境祈福活動將不再是「一陣風」而過，今年開始以彰化縣媽祖祈福文化節系列活動登場！縣長王惠美今天說，縣府與12間宮廟主事者溝通後，決定不再以一成不變的車隊在全縣遶境一圈形式，改由當年的爐主宮廟自行規畫3天的在地遶境祈福活動，縣府負責結合民間資源，共同推動文化觀光的廟會活動。

今天下午，縣府文化局邀集王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮等12間媽祖宮廟，在王功福海宮辦理「擲爐主求好日」儀式。

王惠美帶領12 間宮廟主委、前立委鄭汝芬等人向媽祖上香秉告後，王惠美代表擲筊，伸港福安宮獲得3個聖杯，擔任首任爐主。接著由福安宮主委王萬發擲茭擇定10月11至13日（農曆9月13至15日）共3天，舉辦全新型態的「2019彰化縣媽祖祈福文化節」系列活動。

伸港福安宮在2015年5月16日深夜毀於大火，信眾踴躍捐款，去年4月開始重建。王惠美說，冥冥中自有安排，12尊媽祖共同擇定今年由伸港福安宮擔任爐主，相信媽祖的安排一定有其意義，福安宮目前還在蓋廟，希望大家有錢出錢，有力出力，共同來協助。

福海宮主委林益模說，今天擲茭杯的結果，由伸港福安宮擔任爐主，媽祖的選擇一定有其用意以及智慧，感謝各宮廟主委來參與，在媽祖的庇佑下，活動一定能夠更加順利。

2008年彰化縣開始舉辦12間宮廟聯合遶境祈福活動，各宮廟輪流當爐主承辦，已圓滿完成，今年是新的開始。王惠美說，去年她上任後，地方人士詢問未來媽祖遶境活動應如何辦理，縣府徵詢各宮廟的意見，經多次溝通後決議，決定改變活動形式，加入文化創意。