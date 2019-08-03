來呷泰式潛艇堡！熱血年輕志工1200公里環島義賣

2019-08-03 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



連續5年來，來自南台灣的WOW 哇唬漢堡工廠，由33歲的老闆陳韋強帶領一群20歲出頭的熱血志工，頂著豔陽，駕著胖卡進行1200公里環島愛心巡迴義賣，義賣所得將用來幫助弱勢小朋友圓夢。

紅色胖卡今天下午駛抵彰化市中正路二段立委黃秀芳、莊陞漢、周平聯合服務處前開賣，陳韋強帶著6、7位志工，忙著製作泰式潛艇堡輕食套餐，泰式椰漿咖哩雞肉、蔬菜、糖心蛋、潛艇堡麵包，再加上清涼的泰式奶茶，在炎炎夏日裡，特別開胃。

黃秀芳說，服務處宣傳要提供場地給WOW 哇唬漢堡工廠做義賣時，就已經有許多鄉親預訂，希望彰化鄉親們看到這輛胖卡時，能停下來買套餐，讓這群年輕人有能力幫助更多弱勢小朋友，愛的循環可以延續下去。

陳韋強說，因媽媽單親養家，他從小也是受家扶中心扶助，也叛逆過，直到工作穩定後，就想要幫助跟自己一樣環境、背景的小朋友，藉由解說、鼓勵，更能讓小朋友接受，而他也只是一個推手，讓小朋友知道努力才能有所得，也讓小朋友「許願」，環島義賣結束後，會再環島一次，第二次環島就是要幫助弱勢小朋友圓夢。

5年的公益之旅，陳韋強的雙臂有刺青，極吸引小朋友目光，他說，曾有小朋友看了，就特別學畫圖，還有在育幼院的一對兄弟，看到他們在做菜時，哥哥就跟弟弟說：「我們趕快學，以後長大跟阿強哥哥一樣當厲害的廚師」，他立刻說：「以後有問題都可以來找我」。

有志工說，雖然天天都累到像狗一樣，但是能幫助別人就表示自己有這個能力，不是一個只會窩在家裡吹冷氣的草莓。