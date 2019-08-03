親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／含勇士與海外 美媒列林書豪5大潛在選項

來呷泰式潛艇堡！熱血年輕志工1200公里環島義賣

2019-08-03 17:36聯合報 記者劉明岩╱即時報導

連續5年來，來自南台灣的WOW 哇唬漢堡工廠，由33歲的老闆陳韋強帶領一群20歲出頭的熱血志工，頂著豔陽，駕著胖卡進行1200公里環島愛心巡迴義賣，義賣所得將用來幫助弱勢小朋友圓夢。

紅色胖卡今天下午駛抵彰化市中正路二段立委黃秀芳、莊陞漢、周平聯合服務處前開賣，陳韋強帶著6、7位志工，忙著製作泰式潛艇堡輕食套餐，泰式椰漿咖哩雞肉、蔬菜、糖心蛋、潛艇堡麵包，再加上清涼的泰式奶茶，在炎炎夏日裡，特別開胃。

黃秀芳說，服務處宣傳要提供場地給WOW 哇唬漢堡工廠做義賣時，就已經有許多鄉親預訂，希望彰化鄉親們看到這輛胖卡時，能停下來買套餐，讓這群年輕人有能力幫助更多弱勢小朋友，愛的循環可以延續下去。

陳韋強說，因媽媽單親養家，他從小也是受家扶中心扶助，也叛逆過，直到工作穩定後，就想要幫助跟自己一樣環境、背景的小朋友，藉由解說、鼓勵，更能讓小朋友接受，而他也只是一個推手，讓小朋友知道努力才能有所得，也讓小朋友「許願」，環島義賣結束後，會再環島一次，第二次環島就是要幫助弱勢小朋友圓夢。

5年的公益之旅，陳韋強的雙臂有刺青，極吸引小朋友目光，他說，曾有小朋友看了，就特別學畫圖，還有在育幼院的一對兄弟，看到他們在做菜時，哥哥就跟弟弟說：「我們趕快學，以後長大跟阿強哥哥一樣當厲害的廚師」，他立刻說：「以後有問題都可以來找我」。

有志工說，雖然天天都累到像狗一樣，但是能幫助別人就表示自己有這個能力，不是一個只會窩在家裡吹冷氣的草莓。

明後天（周日、周一）則在福泰飯店前廣場義賣，6日還將到彰化家扶中心，教小朋友製作潛艇堡 。

33歲的WOW 哇唬漢堡工廠老闆陳韋強（前排左1），帶領一群20歲出頭的熱血志工...
33歲的WOW 哇唬漢堡工廠老闆陳韋強（前排左1），帶領一群20歲出頭的熱血志工，駕著胖卡進行1200公里環島愛心巡迴義賣，義賣所得將用來幫助弱勢小朋友圓夢，立法委員黃秀芳（後排左4）為他們加油打氣。記者劉明岩／攝影
分享
33歲的WOW 哇唬漢堡工廠老闆陳韋強，兩臂刺青極吸引小朋友目光，他說，曾有小朋...
33歲的WOW 哇唬漢堡工廠老闆陳韋強，兩臂刺青極吸引小朋友目光，他說，曾有小朋友看了，就特別學畫圖。記者劉明岩／攝影
分享
33歲的WOW 哇唬漢堡工廠老闆陳韋強（右），帶領一群20歲出頭的熱血志工，駕著...
33歲的WOW 哇唬漢堡工廠老闆陳韋強（右），帶領一群20歲出頭的熱血志工，駕著胖卡進行1200公里環島愛心巡迴義賣，義賣所得將用來幫助弱勢小朋友圓夢。記者劉明岩／攝影
分享

義賣環島漢堡
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

吃過珍奶火鍋嗎？ 網美帶路玩珍奶主題之旅

2019-08-03 18:26

七七情人節求姻緣 日月潭有雙月老住持

2019-08-03 17:01

台中市民注意！捐雲端發票獎很大抽iPad 吸塵器

2019-08-03 17:00

不再車隊一陣風 12間宮廟聯合遶境改媽祖文化節登場

2019-08-03 17:36

台中石虎條例3度闖關 設石虎委員會把關

2019-08-03 17:35

新鮮小鴿演防詐騙短劇 台下銀髮族眼睛雪亮誇：金趣味

2019-08-03 17:33

影／電流急急棒超刺激 這場宣導爆受小朋友歡迎

2019-08-03 17:01

這1里沒公園沒體健設施 槌球場還圍起來居民抗議怒吼

2019-08-03 16:17

放棄城市高薪 職能師為老邁爺爺奶奶返鄉

2019-08-03 13:19

南投社區產業會師微熱山丘 創造收入也能籌措長照財源

2019-08-03 12:48

影／台中8月「靜城專案」 這台80萬元偵測器開你單

2019-08-03 12:41

圍牆超像馬路恐撞牆！現在改成這樣子...

2019-08-03 12:41

連續24年辦捐血活動 台中糕餅公會8月6場今開跑

2019-08-03 09:54

忠犬曾力退40隻眼鏡蛇 今遭蛇吻主人砸數萬也要搶救

2019-08-02 23:18

台中長春運動中心上梁 年底完工

2019-08-02 23:06

有請愛玩咖！台塑生醫健康館FUN暑假

2019-08-02 22:47

綠批觀光只盼陸團 中市府：搶攻國際客源

2019-08-02 22:38

彰檢人事大風吹 4調升、1請調、1辭職

2019-08-02 22:34

鳥嘴潭徵地黑箱？農民陳抗提7訴求 水利署續溝通

2019-08-02 22:32

彰化縣死雞死豬的危機解除 1家大廠伸援解燃眉之急

2019-08-02 21:18

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

2019-08-02 18:43

陸限自由行中市府提策略 議員：怎麼還是爭取中國客？

2019-08-02 15:58

挨批「眼中只有陸客」 中市府嗆：不要逢燕必亂

2019-08-02 15:36

「慈庸到你家」 洪慈庸首場客廳會后里開跑

2019-08-02 14:45

清境高空步道2年吸金7千萬 業者轟商圈像貧民窟

2019-08-02 14:25

不滿鳥嘴潭公有地救濟金太低 南投農民到水利署陳抗

2019-08-02 13:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

忠犬曾力退40隻眼鏡蛇 今遭蛇吻主人砸數萬也要搶救

2019-08-02 23:18

大稻埕情人節／480秒煙火秀 今晚浪漫延平河濱

2019-08-03 00:12

請儲水備用！812大停水 影響桃園新北27萬用戶

2019-08-03 12:39

圍牆超像馬路恐撞牆！現在改成這樣子...

2019-08-03 12:41

影／台中8月「靜城專案」 這台80萬元偵測器開你單

2019-08-03 12:41

影／台東關山出現雨瀑奇觀 遠觀像水從天空破洞倒下

2019-08-02 22:23

影／高雄今午嚴防大雨 韓國瑜點明「防汛重中之重」

2019-08-02 21:15

民進黨雲林海線立委換將？卓榮泰明天雲林傾聽基層聲音

2019-08-03 13:43

19世紀攝影師紀錄 200年前的先民在屏東這樣生活！

2019-08-02 18:41

烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

2019-08-02 18:43

非法定社福支出年花52億元被檢討 桃市府：明年設排富

2019-08-02 21:35

26歲青年捐千萬行善 強調是好人好事「代表」

2019-08-02 19:29

彰化縣死雞死豬的危機解除 1家大廠伸援解燃眉之急

2019-08-02 21:18

影╱竹東第二座特色兒童公園今開幕 親子一早搶先試玩

2019-08-03 15:18

淡水路口重劃標線不清 駕駛頻頻出狀況

2019-08-02 20:05

姪女張嘉郡參選立委被疑整碗捧 張麗善：交由全民決定

2019-08-03 16:40

影／高雄下水道人孔蓋冒煙 路人擔心重演氣爆

2019-08-03 12:38

搶拍「燈塔懸日」只到8/20 采風攝影總獎金32萬倒數中

2019-08-03 09:19

挺香港反送中 台中出現快閃連儂牆

2019-08-03 14:12

七夕情人節活動 網驚：中元節版型套用嗎？

2019-08-03 16:37

柯文哲苗栗三義擂茶體驗 品嘗擂茶冰沙

2019-08-03 10:56

比升格時多5成！桃園舉債成長幅度 居六都之冠

2019-08-02 22:45

彰檢人事大風吹 4調升、1請調、1辭職

2019-08-02 22:34

高雄煉油廠文資審議啟動 二輕地面燃燒塔登錄歷史建築

2019-08-02 19:21

影／耍帥砸招牌當灌籃 業者貼文「你的手會痛嗎」

2019-08-03 16:21

大湖老官道重現風華 捉泥鰍嘗尊梨

2019-08-03 08:19

疑遊具使用不當受困 嘉市34座公園遊具總體檢年底完成

2019-08-03 12:40

七夕怎麼過最浪漫？到七星潭到海邊疊石、聽音樂

2019-08-03 09:13

一度深及腳踝 高市區淹水速退

2019-08-02 23:51

連續24年辦捐血活動 台中糕餅公會8月6場今開跑

2019-08-03 09:54

「自己的社區自己救」台南首次培訓130名防災士

2019-08-03 10:38

北市最老陽明戲院都更 下月15日歇業

2019-08-02 23:49

愛河水漾嘉年華今登場 警方交通管制

2019-08-03 11:20

父親真偉大 麻豆區公所辦理父親節暨鑽石婚楷模表揚

2019-08-03 15:15

新竹國際青商推瘋狂樂高Go親子教室 親子免費同樂

2019-08-02 20:59

二輕地面燃燒塔 列歷史建築

2019-08-02 23:13

今起3個周六 基隆海科館上演美人魚秀

2019-08-03 00:10

台南六甲公所模範父親表揚 百歲人瑞代表全區市府頒獎

2019-08-03 14:11

工研院研發農用無人機 一鍵輕鬆解決果園大小事

2019-08-03 13:22

高雄分署聯合拍賣會 52吋全新液晶電視萬元有找 限5台

2019-08-03 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top