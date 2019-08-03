台中石虎條例3度闖關 設石虎委員會把關

2019-08-03 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



「台中市石虎保育自治條例」草案捲土重來，台中市農業局修正草案內容後，目前已完成7場地方說明會，預計今年底三度送議會闖關。農業局表示，草案若通過，將設置石虎保育委員會，未來在石虎熱區內的公共工程，都得送委員會討論，民間開發不受影響。

農委會已在苗栗通霄、南投中寮，試辦生態服務給付，若採取友善石虎的耕作，不僅土地案面積可得到補助，發現石虎蹤跡還有額外獎勵，社區維護棲地也能申請獎勵。台中市農業局表示，將向農委會提出申請，將台中石虎熱區也納入。

台中石虎條例兩度送議會闖關失敗，議員要求先調查石虎族群，再來談石虎保育，台中市農業局委託台灣石虎保育協會，先後調查台中山城與海線的石虎族群，預計今年底完成全區調查報告。

根據調查報告，台中石虎出沒熱區在后里、北屯、東勢、和平、太平、新社與霧峰，其中東勢、新社拍到的數量最多；調查執行中的海線地區，調查團隊也在大甲區大安溪畔拍到石虎蹤跡，詳細區域仍有待分析。

新版的石虎條例草案原本納入「石虎熱區」，調查卻認為石虎活動廊道或棲息場所，也有友善農耕、生態給付等內容，市府開完7場說明會後，目前在調整草案內容。台中市農業局表示，確定版本要等調整後才會確認。

根據新版草案，台中市農業局將設置石虎保育委員會，由政府、民間與學者專家組成，並設置石虎保育基金，擬定生態服務給付獎勵辦法。農業局表示，未來石虎熱區劃設，將由石虎委員會依據調查結果來認定。