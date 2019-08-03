從警退休 100歲于河成台中最年長模範父親

2019-08-03 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



父親節前夕，台中市表揚29區、698名模範父親。今天有400名模範父親到市政大樓和市長盧秀燕合影，大甲區82歲王氷得知能與市長碰面，特地編織手工藝品親手送給盧，媽媽市長又驚又喜。今年年紀最長的模範父親是百歲于河成，從警26年，撫養3子女長大。

盧秀燕說，爸爸是照顧家庭的支柱，並對社會貢獻，台中在7月已恢復老人健保補助，排富後有8成65歲以上長輩享有福利，社會局統計有14萬名長輩是由子女代繳，孩子也不用再負擔，都由政府照顧。

最年長的模範父親于河成今年100歲，他38年隨國民政府來台，雙親、兄長都留在山東，他34歲結婚，育2男1女，他從警26年退休，是質樸的公務員。兒子說，對父親的印象是管教嚴格，幼時犯錯在學校被老師處罰，回家爸爸繼續打，大兒子也追隨父親腳步擔任警察，二兒子曾在公路局上班，現在四代同堂。

大安區77歲王勝宗是海墘里長，他在外埔出生、大甲長大、結婚後搬到大安，早期海線很邊緣，他創業經營編織工廠，代工製鞋，創造就業機會給在地鄉親，他又熱心公益，30多歲起開始當調解委員，至今連任5屆大安區主席，7個孫子都已成年，即將四代同堂，兒子去年又添1名小孫女，全家和樂。