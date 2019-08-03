彰化大興國小足球隊 將征戰日本清水盃

2019-08-03 17:14 中央社 彰化縣3日電



彰化縣大興國小足球隊實力受肯定，獲邀前往日本參加清水盃全國少男少女草地足球大賽，這是日本最具代表性小學足球賽事，今年吸引超過220支隊伍參賽。

彰化縣大興國小足球隊受邀參加「日本清水盃全國少男少女草地足球大賽」，啟程前，今天由彰化縣長王惠美授旗鼓勵小選手，並期許選手發揮平時訓練實力與各國好手切磋，盼為學校、為彰化縣、為台灣爭光。

大興國小民國65年開始發展足球運動，70、80年代蓬勃發展，比賽足跡踏遍美洲、歐洲、亞洲多國，孕育許多優秀國手，也使足球成為大興國小特色體育運動，更有後援會、家長會、福興鄉公所、在地企業、校友支持，這次透過各方經費挹注，幫助小球員順利成行。

返回母校服務的足球專任教練梁瑋祝回憶說，民國84年他是當屆球員，也是足球隊最後一次踢進全國前4強，可惜後來足球運動風氣式微，持續20年空窗期，為重振旗鼓，經努力以系統化訓練培育學生，帶著足球小將一起征戰各賽事，近年屢獲佳績，盼再創球隊盛世。

縣府表示，日本清水盃全國少男少女草地足球大賽已有33年歷史，是日本最具代表性小學足球賽事，常吸引亞洲各國球隊參賽，今年有超過220支隊伍較勁。

縣政府表示，配合教育部體育署發展足球計畫，並在彰化縣體育會足球委員會協助下，從聘任專業教練到建置球場，逐步完善足球環境，將持續培育優秀選手，鞏固體育基礎，助彰化健兒繼續在體壇發光。