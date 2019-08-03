七七情人節求姻緣 日月潭有雙月老住持
七夕情人節，是天下有情人專屬的日子，日月潭做為國內少有的浪漫景點，過去一直有一間超級靈驗的月下老人祠，座落於日月潭中央拉魯島（光華島）上，但921大地震之後，地方人士為了延續神明的靈驗聖蹟，因而將月下老人遷移到龍鳳宮旁月老廟繼續恭奉，成為不少單身男女必走的路線。
廟方指出，月老是民間傳说中主管婚姻的紅喜神，專門替人牽紅線求好姻緣，據當地居民說，日月潭月老廟一直是個神祕又靈驗的寺廟，或許因為現在的月下老人轉移聖地，似乎也比以前更靈驗了，傳說求姻緣者「快則一個月、慢則半年」，所以很多人都會來求姻緣，寧可信其有，不可信其無。
特別是為了求得好姻緣，來訪的人都會做幾個步驟，就是先與月老說說話，說說哪邊人，住哪兒，求什麼？之後要跪著拜拜，祈求並擲筊，一次聖筊就可以了，接著要記得求一條姻緣線，將線放在皮包內，或是貼近於自己身上。
不只龍鳳宮，前年日月潭文武廟更從杭州迎來月老分身，係建於南宋時代的杭州慈雲嶺老玉皇宮月老祠，是最具歷史代表性的月下老人廟宇，待「月老寒拾殿」正式進駐後，兩年來成為潭邊非常最靈驗的廟宇，據說一道姻緣籤詩，更是未婚男女不可錯過的良機，日月潭成為雙月老宮廟護持寶地。
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