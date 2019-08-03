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兒科醫師：趁暑假幫孩子打好體質也有助長高

2019-08-03 16:18聯合報 記者趙容萱╱即時報導

距離開學還有近一個月，衛福部台中醫院小兒科主任陳敏恭說，很多父母想為孩子打造好體質，所謂「好菌，靠自己養」，也有助長高，建議家長可以趁暑假從作息著手，協助孩子早睡、鼓勵孩子呼朋引伴從事大量的運動，並引導小孩飲食均衡，養好菌可以攝取蔬菜、水果、低糖優格，想長高則要進食富含鈣質食物。

醫師陳敏恭說明，養好菌要靠均衡的飲食攝取，如蔬菜、水果、低糖優格，以及規律且大量的運動、充足的睡眠，小孩要長高，也要把睡眠，運動，和均衡飲食。

醫師陳敏恭說，在睡眠部分，孩子要睡得早、睡得好、睡得久，安排孩子的作息要注意，中午不要睡午覺，下午從事大量、出力的運動，每天運動至少二小時，運動強度達到呼吸有點喘，或手腳有點酸酸的感覺，到了晚上，小孩累到很想睡覺。

醫師陳敏恭提醒父母，國小的孩子把握在晚間9時30分到10時30分前睡著，國中生要在晚間10時30分到11時30分前睡著，也就是趁著生長激素開始分泌時睡著，越早越好，並且睡到隔天自然醒。孩子睡前2到3小時不要進食；睡前至少半小時，不要碰3C產品，這些方法都能夠協助睡眠品質，養成孩子睡眠習慣，孩子就有機會長高許多。

陳敏恭說，孩子長高除了運動和睡覺，第三關鍵是均衡營養，尤其需要足夠的鈣質，建議每天1到2份牛奶或奶製品（優格或起司），攝取富含鈣質的食物，例如小魚乾、小蝦米、深綠色蔬菜、豆腐等，孩子不偏食，幾乎可從食物攝取到足夠鈣質，不需額外補充鈣片。另外，根據美國兒科雜誌發表論文，每天吃一個蛋可以幫助學齡前的小孩長高。

醫師陳敏恭（左）建議，家長可以趁暑假從孩子的作息著手，幫孩子打造好體質，也有助長...
醫師陳敏恭（左）建議，家長可以趁暑假從孩子的作息著手，幫孩子打造好體質，也有助長高。記者趙容萱／攝影
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醫師陳敏恭（右）建議，家長可以趁暑假從孩子的作息著手，幫孩子打造好體質，也有助長...
醫師陳敏恭（右）建議，家長可以趁暑假從孩子的作息著手，幫孩子打造好體質，也有助長高。記者趙容萱／攝影
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睡眠鈣質
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