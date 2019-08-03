南投社區產業會師微熱山丘 創造收入也能籌措長照財源

2019-08-03 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投縣藉社區產業發展，挹注社區長照福利經費，鼓勵4鄉鎮19個社區，以聯合模式到人潮眾多景點或大型活動，進行產業行銷推廣，上午在微熱山丘村民市集舉辦「南投社區產業行銷大會師」，讓各社區產品走出去，增加能見度。

南投縣府指出，今年有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等4個計畫21個社區加入，但各社區產業多元豐富，別具特色，鼓勵於活動中心設置社區產業實體店面，將鄉鎮內各社區產品聯合展售，目前已有魚池鄉、國姓鄉、竹山鎮等4個實體店面，未來還有竹山鎮1個、埔里鎮3個實體店面將開幕。

各社區前來著名的微熱山丘設攤，看到現場人潮相當熱鬧，買氣強強滾，都感到非常高興，因為平時自家產品很少有機會走到外面展售，更不用說是行銷給國人知道，藉著這次南投19個社區的產業大會師，讓遊客盡情採購在地社區優質產品，不但創造新的產值，社區還能將盈餘回饋於社會福利，補助社區長照據點及長照柑仔店。