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影／台中8月「靜城專案」 這台80萬元偵測器開你單

2019-08-03 12:41聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市警局8月1日起執行為期1個月的「靜城專案」，鎖定台灣大道與文心路等車流量大路段，深夜與清晨加強取締超速車輛，更針對噪音改裝車蒐證送交環保局。市警局特別添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，前天首執法已取締80件超速違規，其中蒐證到12部噪音車輛，戰績豐碩。

台中市警局根據110報案及1999話務中心案件分析，多數民眾的觀念會將噪音車與飆車畫上等號，實際上車速與音量並非絕對相關，且車輛出廠時都必須通過噪音檢測，會導致噪音的原因往往是駕駛人刻意改裝，或是在道路上拉高引擎轉速所致。

有鑑於噪音改裝車影響民眾安寧，台中市警局規劃8月為「靜城專案」，針對車流量大的台灣大道、文心路等路段，深夜與清晨進行高強度、高密度執法。

市警局首創「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」，將噪音偵測設備架設在測速照相機上方，逐一偵測通過車輛，如有噪音車輛就會拍照並錄影，再將蒐證到的噪音車輛交給環保局辦理檢驗。

交通警察大隊指出，台中市添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，目前規劃放置第四、六、大甲警分局、保安警察大隊各一台，交通警察大隊第一中隊(市區)與第三中隊(山城)各一台；另，各警局共配有約100台移動式測速照相機，在此專案同步監測執法。

市警局與環保局、交通部公路總局台中監理所執行「環、警、監」聯合稽查，強化防制能量，統計每年約攔檢400部噪音車輛，並當場檢驗，讓噪音車輛無所遁形。

台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，本月１日已開始取...
台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，本月１日已開始取締噪音與超速車輛。圖／台中市警察局交通大隊提供
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台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，本月１日已開始取...
台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，本月１日已開始取締噪音與超速車輛。圖／台中市警察局交通大隊提供
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台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，本月１日已開始取締噪音與超速車輛。圖／台中市警察局交通大隊提供
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台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，取締噪音與超速車...
台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，取締噪音與超速車輛。圖／台中市警察局交通大隊提供
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台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，本月１日已開始取...
台中市警局添購6台結合測速與噪音的偵測設備，一台要價近80萬元，本月１日已開始取締噪音與超速車輛。圖／台中市警察局交通大隊提供
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噪音測速台中市
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