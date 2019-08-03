連續24年辦捐血活動 台中糕餅公會8月6場今開跑

2019-08-03 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市糕餅公會為慶祝台中糕餅節，連續24年、每年8月舉辦的「糕餅之都，與您有約」愛心捐血活動開跑，第一場今天上午9時在大甲鎮瀾宮登場，緊接著是10日在大里大買家、17日烏日九德國小、19日在沙鹿家樂福、23日在豐原媽祖廟、25日在台中公園，愛心接力；捐血活動時間為上午9時到下午4時30分，參加捐血的民眾都可獲得一分糕餅點心。

台中捐血中心說，台中捐血中心說明，台中捐血中心平均每日需要1500袋的各型血液供應台中、彰化、南投三縣市600多家醫療院所病患使用，連日天候不穩定，天候炎熱又多日大雨，加上暑假學生放暑人假，捐血率降低，但暑假意外事故多，血庫用血量相對多，統計今天中部血庫儲血量降到5天庫存量，低於7到10天的血液安全庫存量，其中又以A、O型與AB型偏低，呼籲民眾踴躍至各定點捐血，或參與捐血活動，詳情上可官網查詢。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財說，台灣已邁入高齡化社會，再加上少子化，醫療用血液需求日增，年輕血源卻逐漸減少，各地血庫到暑假普遍鬧血荒，為鼓勵社會大眾發揮愛心捐血，糕餅公會持續24年，每年在大台中各地舉辦捐血活動，參加捐血的民眾都可獲得一份糕餅點心。