年改影響退休 中市35名國中、小候用校長排隊等遴選

2019-08-02 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市108學年度新任、續任、調任、初任校長共106名，其中初任校長15人。教育局說，目前國中、小還有35名候用校長「排隊等遴選」，未來台中市的作法，只要候用校長的人數超過缺額人數3到4倍，不會再招考校長。

台中市已有2年未招考校長，因目前有23名「排隊」的國小候用校長、13名國中校長，教育局長楊振昇說，曾有研究調查，候用校長的熱情約有4年到5年，若等待超過這個時間，熱情會降低。

今年遴選上初任校長者，其中一人等了4年，教育局說，因遴選缺額少、競爭激烈，今年還有一名校長邁入第5年的等待。

「不知道要等到什麼時候？退休人數逐年下降，先回學校吧。」一名候用校長在教育局待了2年，今年申請歸建回原學校擔任教師，台中市教育局統計，近2年有23人申請規建回原學校，等待遴選機會，都仍保有校長資格。

年改衝擊教師退休意願，台中市107、108年國中、小都只有11人退休，相較前幾年，人數逐年下降。