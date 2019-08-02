忠犬曾力退40隻眼鏡蛇 今遭蛇吻主人砸數萬也要搶救

2019-08-02 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣溪湖鎮黃姓葡萄果農養有一隻已15歲的母土狗「阿錢」，曾經咬死過侵入家園的約40隻眼鏡蛇，戰功顯赫，因「阿錢」最近中風，行動緩慢，今天上午反遭一隻眼鏡蛇咬傷，讓主人很不捨，急得找到有血清的彰化市獸依動物醫院，經獸醫師梁明澄8小時搶救，晚間已經甦醒，主人雀躍不已。

梁明澄搶救各類動物無數，名氣也十分響亮，今年元月台中大肚一名妙齡女子，為了救一隻寵物鼠「比比」，慕名梁明澄醫術，急匆匆地開了半小時的車，趕到彰化市中山路「獸依動物醫院」，在梁明澄妙手下，救回了鼠命。

今天上午10時許，黃姓果農急著把「阿錢」從溪湖送到彰化市獸依動物醫院，一進門說「阿錢」被眼鏡蛇咬傷，要求梁明澄救牠一命。黃姓果農說，「阿錢」被眼鏡蛇咬傷後，因需要血清救治，四處打電話問各地醫院，都沒有血清，最後，問到彰化動物防治所，才獲知獸依動物醫院有血清。

梁明澄說，「阿錢」到院時已經陷入昏迷、體溫陡降，他一邊幫牠打血清，一邊清創止痛、打點滴，慢慢體溫上升，約到下午6時許才逐漸甦醒。將「阿錢」從鬼門關救回來，梁明澄也很欣慰，立即告訴黃姓果農父女，都樂不可支，晚間趕到醫院，將「阿錢」帶回家，估計還要休養５到７天。

黃姓果農說，「阿錢」是來保護他全家的，因為家中種葡萄，常有毒蛇闖進家門，遇到「阿錢」常討不到便宜，估計「阿錢」咬死的眼鏡蛇少說也30、40隻。可是，已經15歲的「阿錢」年紀大了，不久前還中風，動作比較遲緩，這次才不幸被眼鏡蛇咬傷，而且相當嚴重。

黃姓果農說，「阿錢」中風到這次被蛇吻，前前後後就花了6萬元，但如果能救回「阿錢」， 他一點也不會心疼，無非就是希望 「阿錢」能繼續陪他們一家更久的日子。

梁明澄說，因為毒蛇咬傷人的例子越來越多，政府擔心血清連人都不夠用，所以嚴格限制動物醫院持有血清，目前全縣只有兩家動物醫院有血清，也造成血清價格攀升，每劑從9000元漲到27000元。