台中長春運動中心上梁 年底完工

2019-08-02 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中市南區長春國民運動中心昨天上梁，預計年底完工，除游泳池、健身房、韻律教室等，還有針對兒童設計的運動設施。台中市長盧秀燕表示，這座國民運動中心位於長春公園內，接下來啟動公園與綠川景觀工程。 台中市南區長春運動中心昨天上梁，預計今年底完工。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

盧秀燕競選期間，提出打造兒童運動中心。運動局長李昱叡說，長春運動中心規畫了迷你球場、幼兒體操設施與韻律舞蹈教室等，提供兒童使用，現在興建或規畫中的其他6座運動中心，也都有兒童專屬設施。

長春運動中心位於長春公園內，分為運動中心、健身中心兩棟，由姜樂靜建築師事務所規畫，建築物外觀模仿山的形狀，打造在公園內的運動中心；包含室內外游泳池、多功能球場與健身房、韻律教室等。 台中市南區長春運動中心昨天上梁，市長盧秀燕出席上梁典禮，並親自在梁上簽名留念。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

盧秀燕昨參加上梁典禮，她說，運動中心今年底完工後，長春公園也會重新整建，結合綠川景觀工程，還給市民優質的公園綠地與運動空間。

李昱叡說，長春運動中心未來委外營運時，會規畫迷你球場、兒童韻律舞蹈教室與幼兒體操設施；市府正在興建或規畫中的6座運動中心，都會針對兒童需求，設計迷你足球場、籃球場，攀爬設施、韻律教室與體操設施等。

市府表示，目前已完成北區、朝馬與南屯運動中心，長春運動中心是第4座，潭子、大里運動中心興建中，預計110-111年完成；清水、北屯、豐原與太平運動中心正在規畫，預計111年動工。 台中市南區長春運動中心昨天上梁，市長與民代都豎姆指說讚。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市運動局統計，已開放的朝馬、北區與南屯運動中心，使用人次逐年增加，朝馬運動中心去年有56.9萬人次使用，北區運動中心有74.6萬人次，去年中旬開幕的南屯運動中心，全年也上看50萬人次。