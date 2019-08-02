彰化海岸線淨灘 開始報名 盼號召3600人淨灘

2019-08-02 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣養殖協會、彰化縣野鳥學會、彰化縣環境保護聯盟等發起彰化全海岸減塑聯合淨灘活動將於9月22日舉辦，開放報名，綠色和平環團日前公布全台海洋廢棄物調查，彰化縣大城鄉大城南段海堤垃圾居全台第二多，彰化民間自發性發起大型淨灘活動，預計號召3600人分區同步淨灘。

發起人台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢表示，此次淨灘希望能喚起大家身體力行響應廢棄物源頭減量，號召彰化縣環境保護聯盟、彰濱工業區管理服務中心等產業、社團、宗教、學校、機關、村里等全面動員聯合淨灘，也希望能宣導愛護家園不隨意丟棄垃圾的教育理念。

參加淨灘民眾需自備水壺等餐具，主辦單位也不提供一次性瓶裝水，僅提供箱裝水，請自備水壺等餐具，也鼓勵自備淨灘工具包括回收袋子、夾子、手套、水桶等，攜帶個人雨具，不主動提供一次性雨衣，部分集合地點安排公車接駁，盡量使用大眾運輸，響應節能減碳，淨灘活動也可以獲得環境教育時數。

淨灘範圍包括大城鄉、線西區、鹿港區、福興鄉、芳苑鄉等海灘與溼地等。

北區（伸港鄉／線西鄉）聯絡單位：彰化縣野鳥學會（04）7110306。

中區（福興鄉／芳苑鄉）聯絡單位：財團法人台灣護聖宮教育基金會，巫小姐 0918668065。

南區（大城鄉）聯絡單位：彰化縣環境保護聯盟（04）8986727。