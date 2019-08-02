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居民抗議鳥嘴潭人工湖 水利署：持續溝通

2019-08-02 19:16中央社 台中2日電

南投縣將設置鳥嘴潭人工湖，改善南投及彰化地區供水，但引發當地生態與救濟金問題，上百名居民今天前往水利署台中辦公區抗議。水利署表示，開發案已通過環評，會持續溝通化解歧見。

經濟部計劃在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，期程為民國104年到111年，總工程經費為新台幣199億元，完工後每天可增供水量25萬公噸，提升南投及彰化地區供水穩定性以及用戶減抽地下水，改善彰化地區地層下陷問題。

但居民認為人工湖周邊有垃圾掩埋場，且人工湖開闢後下游面臨缺水問題。南投縣鳥嘴潭生態促進協會理事長、縣議員李洲忠，今天率領上百名當地居民，前往水利署台中辦公區前抗議，南投縣議員唐曉棻、台南市議員謝龍介等民意代表也到場關心。

李洲忠表示，應明文確定南投縣仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉及草屯鎮，不列為水源保護區，且應明文確定自來水回饋機制，人工湖預計將來提供每天至少21萬公噸用水，且人工湖周邊有霧峰及草屯鎮掩埋場，水質問題應關注，另外人工湖開闢後，下游缺水、斷水造成沙漠化，應先提出因應對策。

對於公有地徵收機制，李洲忠提出，公有地徵收的救濟金，發放以承租戶每分地新台幣18.2萬元，農業設施補助金發放配套等措施，應該取得共識後再實施。

水利署副署長王藝峰表示，鳥嘴潭人工湖已通過環評審查，因並非屬於一般水庫，無畫設集水區水質水量保護區的需要，且近年堰址河川水質調查，目前均符合飲用水水源標準，未來配合上游埔里鎮及國姓鄉污水下水道系統建置，及加強污染源稽查，可確保水源水質安全。

王藝峰說，各項補償救濟，以從優、從寬、從速原則辦理，私有土地參考市價優於徵收價格收購，對於公有土地的承租戶，救濟金從優以每公頃發放182萬元，均已優於國道6號案例及其他政府工程，案件已召開27場協調會，未來會持續溝通化解歧見，盡速推動創造供水效益。

水利署埔里保護區
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