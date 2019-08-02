烏日翻成烏克蘭鬧笑話 捷運包商下架施工牌

2019-08-02 18:43 中央社 台中2日電



台中捷運綠線崇德文心站施工牌英文名稱，有眼尖網友發現「烏日文心北屯線」被翻譯為「Ukrainian Jopanese Heart Beitun Line」。 圖擷自 臉書社團「點台中」 分享 facebook

台中捷運綠線崇德文心站施工牌英文名稱，被網友發現將「烏日文心北屯線」翻譯錯誤，翻成烏克蘭、心臟等英文名稱。台中市政府今天表示，出錯牌面已請廠商更換，避免類似錯誤再發生。

台中市政府捷運工程處處長黃國書今天受訪表示，經清查共有3面施工牌英文出現錯誤，已請外包業者更換，今天都已更換完成，未來會審慎查核英文標示內容。

有網友1日在臉書（Facebook）社團「點台中」發文指出，捷運綠線崇德文心站的施工牌，英文名稱將「烏日文心北屯線」翻譯成Ukrainian（烏克蘭）Jopanese（日文）Heart（心臟）Beitun Line，英譯內容與中文名稱不符，其中Jopanese明顯是Japanese誤拼，翻譯和拼字都出包，引發網友熱烈討論。

另有網友提到北捷景安站環狀線、淡海輕軌紅樹林等站施工時，英文翻譯也曾經出錯。

記者今天下午到現場查看，發現外包業者已將施工牌以貼紙更新英文名稱，將錯誤的英文翻譯更新為「WURIH-WENXIN-BEITUN LINE」等正確內容。

台中捷運綠線全長16.71公里，共設置18個車站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及大慶站也分別設有台鐵連通道方便民眾轉乘，預計明年底前全線營運通車。